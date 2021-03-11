中國駐德大使館被丟燃燒彈 警方懷疑跟政治有關

中國駐德國柏林大使館遭到攻擊。（圖翻攝自Google map）

2021/03/11 07:52

〔即時新聞／綜合報導〕中國駐德國柏林大使館週三早晨6時，遭不明人士投擲多個燃燒裝置，幸虧無人受傷。

綜合媒體報導，德國柏林一名男子向中國駐柏林大使館投擲燃燒裝置，燃燒彈飛過圍牆，在圍牆的牆角爆炸，工作人員急忙撲滅火勢，無人受傷，攻擊者隨即遭警方逮捕。

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該名攻擊者42歲，警方稱還不知道他襲擊的原因，但認為跟政治有關，報導指出，隨著疫情延燒，德國反中情緒激增，德國總理梅克爾就曾批評中國，在疫情處置上不夠透明。

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