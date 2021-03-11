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    一篇文讓中國崩潰！緊急召見英國大使痛罵

    中國外交部歐洲司日前召見吳若蘭。圖為中國外交部長王毅。（美聯社）

    中國外交部歐洲司日前召見吳若蘭。圖為中國外交部長王毅。（美聯社）

    2021/03/11 07:22

    〔即時新聞／綜合報導〕英國駐中大使吳若蘭（Caroline Wilson）近日在微信發文提及媒體自由，當中也批評中國官方打壓外媒，結果引發中方跳腳，吳若蘭的文章不但被禁止分享，中國政府9日更召見她，宣稱發表不當署名文章、提出嚴正交涉。不過吳若蘭隨後也在推特回應「堅持立場」。

    綜合外媒報導，吳若蘭2日在英國駐中大使館官方微信發表文章，以「外國媒體憎恨中國嗎？」為題，文中介紹了英國的媒體自由，也提到中共壓制言論、媒體姓黨，中國官媒不僅發表越來越多攻擊外國記者的報導，還指控他們反中。文章最後引用法國《費加羅報》的座右銘說「倘若批評不自由，則讚美亦無意義」。

    吳若蘭文章上架之後，就遭到禁止分享，吳若蘭還在推特PO文困惑表示「看來有人不希望我的文章被分享」，此外，《環球網》等中國官媒也發文批評。中國外交部歐洲司並在9日召見吳若蘭，宣稱該文章「顛倒黑白、操弄雙標」，充斥著「教師爺式的傲慢」和意識形態的偏見，「為受制裁的個別外媒鳴冤叫屈，刻意混淆新聞誹謗和新聞監督」，提出嚴正交涉，要求吳若蘭反省。

    吳若蘭被中方召見後，則在受中國屏蔽的推特PO文回應，堅持自己在文章中的立場，毫無疑問的是，將離任的中國駐英大使同樣也堅信他在英國媒體上自由刊登的170多個作品。

    圖為英國駐中大使吳若蘭。（取自推特）

    圖為英國駐中大使吳若蘭。（取自推特）

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