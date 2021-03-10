東北震災10周年 謝長廷投書日媒：台日善的循環是世界典範

駐日代表謝長廷在日本311十週年前夕投書日媒，指台日在災害中相互扶持，可說是「患難見真交」。（記者林翠儀攝）

2021/03/10 22:21

〔駐日特派員林翠儀／東京10日報導〕日本東北大地震發生屆滿10年前夕，駐日代表謝長廷投書日本《產經新聞》，以台灣和日本總在災害發生時相互扶持「善的循環」，「患難見真交」應該是最適合用來形容台日情誼的一句話。

謝長廷在投書中表示，台灣和日本從很早以前就已建立了緊密的友好關係，尤其在災害發生時相互幫助，他將這種互動模式稱為「善的循環」。

請繼續往下閱讀...

10年前3月11日日本發生東北大地震，台灣人從電視看到難以想像的景象受到很大的衝擊，對於日本面臨的困境坐立難安。當時很多人想起了1999年921大地震時，日本救難隊在第一時間馳援區災的情況。

「這次輪到台灣報恩了」台灣各界發起了募款活動，謝長廷表示，當時他所屬的政黨和扶輪社均發起明募款活動，祈禱日本能早日重建。

2014年高雄發生大規模的瓦斯爆炸，這次日本向台灣伸出溫暖的援手，謝長廷表示，他在2016年派駐日本後，第一件公務就是前往熊本地震的災區，轉交來自台灣的賑災善款。

這5年內，台灣的台南、花蓮，日本的熊本和北海道發生地震，還有西日本地區和九州發生水患。每次災難發生時，台日間不分官民全力馳援，不僅在物資上的支援，在精神面上也相互鼓舞。

台日雙方就像家人或親戚一樣團結，一旦發生什麼事，都會為彼此擔心，並盡全力去幫忙，放眼世界，很多鄰近的國家關係險惡，但台日卻是例外，以很自然的心情建立友誼，這是全世界和平的典範和重要的資產，希望未來台日仍能透過「善的循環」繼續發展友好關係。

日本《產經新聞》在謝長廷的投書附上解說指出，台灣在東北震災後捐助日本超過200億圓的善款，為世界之冠。駐日代表進行的民調顯示，日本人對台灣親近感的，在震災前的2009年有56％受訪者對台灣有親近感，但在2011年5月升高到67％，去年的調查更高達77.6％。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法