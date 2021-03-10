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    孩童因疫情一整年沒上學 UN：數百萬人恐永遠中輟

    巴拿馬5歲拉費爾（右）從電腦螢幕學習字母和數字。母親亞瑞莎（左）憂心他缺乏社交活動。（法新社）

    巴拿馬5歲拉費爾（右）從電腦螢幕學習字母和數字。母親亞瑞莎（左）憂心他缺乏社交活動。（法新社）

    2021/03/10 20:34

    〔中央社〕由於2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情肆虐，巴拿馬的8歲女孩布瑞塔妮和其他約89萬名學生一樣，已經一年沒有上學。聯合國機構憂心數百萬處境類似的孩童恐將永久輟學。

    法新社報導，布瑞塔妮（Brithany）透過媽媽孟多薩（Milena Mendosa）的預付卡手機，偶爾上一堂網路課程。單親的孟多薩身兼兩份工，除了為人打掃房子外，也在市場當小販。

    有些時候線上課程會被取消，有時則是手機網路無法負擔流量，布瑞塔妮最後就會玩耍而不是學習。

    根據聯合國兒童基金會（UNICEF），有14個國家的學校自去年3月20日以來大多維持關閉，其中有2/3位於拉丁美洲與加勒比海地區。

    全球約1億6800萬孩童求學受到影響，其中拉丁美洲地區就佔近9800萬人，年度行事曆上的190個上學日平均有158天停課。

    UNICEF本月說：「在這14個國家中，巴拿馬學校停課的天數最多，接下來是薩爾瓦多、孟加拉與玻利維亞。」而厄瓜多和秘魯今年也尚未讓孩童重返校園。

    根據UNICEF，全球約2億1400萬名、相當於1/7兒童錯失3/4的實體課程。

    巴拿馬等國家關閉學校的理由是防止疫情擴散，特別是某些地區沒有充足水源供洗手、要普遍施打疫苗也還要很久。

    但是UNICEF指出，研究顯示學校並非重要的病毒傳染媒介，因此堅持學校必須開放，不單單是為了學習知識，也是為了孩子的身心健康。

    UNICEF拉丁美洲專家柯斯陀（Ruth Custode）告訴法新社：「他們讓餐廳、購物中心、賭場、電影院重新開門營業，卻不重開校園復課，這說不過去。」

    學校關閉受衝擊最甚的是身心障礙、移民、偏鄉以及貧困家庭的兒童。柯斯陀說：「疫情加劇不平等。」

    根據UNICEF，全球恐將有多達300萬名兒童因落後太多而可能永遠不會回到學校。學校關閉的時間愈長，就有愈多孩童中輟。

    在巴拿馬市，5歲的拉費爾（Rafael）從電腦螢幕學習字母和數字。但他的母親亞瑞莎（Ana Maria Areiza）卻相當憂心他缺乏社交活動。

    她說：「我很懷念他以前放學會告訴我學校發生什麼事。如今他只能對著電腦看他的同學，甚至已經不太認得他們了。他沒有學校生活跟我分享了。」

    由於疫情肆虐，全球約有數百萬學生已經一年沒上學，聯合國機構憂心處境類似的孩童恐將永久輟學。（路透資料照）

    由於疫情肆虐，全球約有數百萬學生已經一年沒上學，聯合國機構憂心處境類似的孩童恐將永久輟學。（路透資料照）

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