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    有人目擊！宏都拉斯總統涉協助走私古柯鹼 美國檢方掌握人證

    美國紐約州檢察官引用目擊證人說法，指控宏都拉斯總統葉南德茲（見圖）涉嫌協助走私數以噸計的古柯鹼到美國。（歐新社）

    美國紐約州檢察官引用目擊證人說法，指控宏都拉斯總統葉南德茲（見圖）涉嫌協助走私數以噸計的古柯鹼到美國。（歐新社）

    2021/03/10 17:56

    〔即時新聞／綜合報導〕宏都拉斯總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）上月5日被指控參與國內毒品交易，遭美國檢方調查。美國時間9日，紐約州檢方進一步揭露，有目擊者證實，葉南德茲涉嫌協助走私數以噸計的古柯鹼到美國。

    根據《美聯社》報導，美國紐約聯邦法院週二開庭審理毒販佛恩特斯（Geovanny Fuentes）一案。紐約州檢察官古特維利（Jacob Gutwillig）指出，佛恩特斯曾用現金2萬5000美元（約新台幣70.8萬元）賄賂宏國總統葉南德茲，並分別在2013年及2014年與葉南德茲會面支付賄款，藉以得到包庇。

    報導指出，會計師桑傑士（Jose Sanchez）曾替佛恩特斯洗錢，目擊賄賂過程，桑傑士週二也出庭作證，向陪審團指稱，當時他看到佛恩特斯會面的對象竟是總統時，相當震驚與害怕；他也親口證實，曾聽到葉南德茲語帶輕蔑地告訴佛恩特斯，「已將大批古柯鹼運往美國，送入那些外國佬的鼻子裡」。

    葉南德茲2013年當選宏國總統、2014年就任，近年身陷包庇走私毒品醜聞。

    葉南德茲胞弟、宏國前國會議員安東尼（Juan Antonio Hernandez）也涉入毒品案，2018年11月在美國邁阿密機場因密謀走私古柯鹼、非法持有槍械等罪嫌被捕；2019年10月2日，美國聯邦檢察官芮奇曼（Jason Richman）也曾指控葉南德茲收受幾名毒梟達數百萬美元的賄款。

    最近一次是上月5日，紐約聯邦法院一份文件中有檢方說法，指葉南德茲利用宏國執法單位和軍官保護毒販，透過走私毒品，維護自己的權力，並控制宏國。

    對於所有指控，葉南德茲一概否認，上月24日他公開警告，稱這些指控可能會損害美國與宏都拉斯為了兩國安全所做的共同努力，若是華府認真將這些指控當一回事，兩國的合作關係早晚會崩潰。

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