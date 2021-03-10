德空軍戰機「大象漫步」秀肌肉 輪檔沒拆挨酸「擺拍」

德國空軍近日在巴伐利亞州紐因堡一處空軍基地出動18架颱風戰機，進行大象漫步。（圖擷取自德國空軍推特）

2021/03/10 10:58

〔即時新聞／綜合報導〕德國空軍近日在巴伐利亞州紐因堡（Neuburg）一處空軍基地出動18架颱風戰鬥機（Eurofighter Typhoon），進行俗稱「大象漫步」的密集隊形起飛演練，6日時在推特貼出照片，不過卻被眼尖外媒發現，德國軍方可能只是將戰機拖往跑道擺好再拍照，而非是「大象漫步」中的滑行狀態。

根據美國航空新聞網站《航空家》（The Aviationist）報導，若仔細觀察照片就可以發現，在德國軍方拍照的當下，這些戰鬥機並非處於一般「大象漫步」時所維持的滑行狀態，從照片中也能看到機輪前的「輪擋」沒有拿走，而且飛機上也沒有飛行員。報導指出，這18架颱風戰機可能只是被軍方拖到跑道上停好「擺拍」，而非真的在進行「大象漫步」。

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俗稱「大象漫步」的密集隊形起飛演練，是指軍機在起飛前，在滑行道或跑道集結，形成緊密的隊形，讓各機維持「最小間隔起飛」（MITO），以演練短時間內動員大批飛機的能力。大象漫步可以展示一個軍事單位的硬實力，過去一直是美軍最愛「秀肌肉」的方式之一，而近年來各國空軍也紛紛用此方式來展現軍事實力。

德國國會預算委員會在去年11月5日批准54億歐元（約為新台幣1826億元）預算，為德國空軍向空中巴士集團購買38架颱風戰鬥機，這38架全新購入的颱風戰鬥機將會被用來取代德國機隊舊款的颱風戰機。

美國航空新聞網站《航空家》指出，戰機機輪前的「輪擋」沒有拿走，而且機上也沒有飛行員。（圖擷取自德國空軍推特）

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