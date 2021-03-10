5.5億拍賣徵島主 中美洲私人小島擁無敵海景和太陽能發電廠

陽光、沙灘、藍天白雲不再是夢想，聖安德魯島宣布拍賣，標價約1950萬美元（約5.5億新台幣）。（翻攝Concierge Auctions官網）

2021/03/10 11:04

〔即時新聞／綜合報導〕想住嗎？北大西洋上巴哈馬群島（Bahamas）中的聖安德魯島（St Andrew’s）目前正由房產拍賣公司Concierge Auctions銷售中，小島上有淡水資源、太陽能發電廠、深水碼頭、私人飛機跑道及養牛的牧場，坐擁大西洋美景，標價為1950萬美元（約5.5億新台幣）。

綜合外媒報導，Concierge Auctions地產拍賣公司表示，中美洲的聖安德魯島又名小拉吉德島（Little Ragged Island），位在巴哈馬群島的東側，該島占地有730英畝，坐擁無敵沙灘美景，起標價為1950萬美元（約5.5億新台幣），將於3月26日開始競價拍賣。

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報導指出，聖安德魯島是巴哈馬群島綿延段最南邊的島嶼，最高海拔為40英尺（約12公尺），島上具有純淨的淡水資源、太陽能發電廠、深水碼頭、養牛的牧場和私人飛機跑道，距離拉吉德島（Ragged Island）上的鄧肯鎮（Duncan Town）也只要10分鐘的航程，未來島主可開發成休閒海灘或私人度假村。

對此，網友表示：「島上晚上的照明燈光可能會吸引很多昆蟲，我很好奇銷售手冊上有沒有提及這點」、「對亞馬遜公司創辦人貝佐斯來說，用財產的零頭就可以買的起」、「最該買的是川普前總統」、「一場大型颶風侵襲就可能摧毀你的投資」。

聖安德魯島的東側有深水碼頭，非常適合大型船隻停泊，使其具有投資開發價值。（翻攝Concierge Auctions官網）

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