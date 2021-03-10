香港全面施打BNT疫苗 12族群優先接種

港府今全面施打「復必泰疫苗」，12個族群可以優先施打。（路透）

2021/03/10 11:09

〔即時新聞／綜合報導〕香港武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）近期疫情確診人數持續上升，昨新增確診21例，目前累計確診病例為1萬1121例。香港今天開放全面施打德國生產、中國復星代理的BNT（港名「復必泰」）疫苗，12族群將可優先施打疫苗，民眾可以前往醫院管理局下的7個社區武肺疫苗中心進行接種。

根據《香港01》報導，香港衛生局昨公布確診21例，其中3例感染源頭尚未查明，包括觀塘香港心理衞生會的活動助理、葵涌海峰花園1座58歲男住客、西營盤健身中心27歲男員工，於今天（10日）轉為確診病例。

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報導指出，港府今天開始全面接種「BNT疫苗」，12類人士優先接種，包括醫療機構及防疫相關人員、60歲或以上長者，如為70歲以上則須有2名陪同者、安老院與殘疾人士等相關工作人員、公共服務人員、跨境運輸口岸、港口工作人員、機組人員、跨境司機、陸路船員、漁民、超市、快遞人員、大眾運輸工具從業人員、註冊建築工人、物業及保安管理處職員、教職人員、旅遊業工作人員以及健身中心或美容院員工等。

衛生署昨晚公布，有位51歲男子、本月3日疑因接種「科興疫苗」，出現嚴重的異常症狀。據知，該男患有長期症狀，於源禾路體育館接種一劑武肺疫苗後，8日前往伊利沙伯醫院急症室治療，晚上轉往加護病房，目前情況危急。

港府表示，目前累計約為11萬3500人接種了第一劑疫苗，其中有11萬500人施打「科興疫苗」、約有3千人接種「復必泰」疫苗。

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