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    中國人大常委會擬擴權任免副總理 李克強恐被架空

    中國國家主席習近平（左）和國務院總理李克強（右）列席今年的全國人大會議。（法新社）

    中國國家主席習近平（左）和國務院總理李克強（右）列席今年的全國人大會議。（法新社）

    2021/03/09 21:25

    〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國第13屆全國人民代表大會（人大）第4次會議近日召開，其中人大常委會提出人大組織法修正草案，擬授權常委會在人大休會期間，可決定國務院「其他組成人員」的任免，包括副總理和國務委員等。分析認為，此舉意味總理李克強的權力將進一步被削弱，甚至被完全架空。

    自由亞洲電台（RFA）9日報導，該修正草案旨在健全人大常委會的人事任命權，讓人大常委會可在人大休會期間，可分別根據國務院總理和中共中央軍事委員會的提名，決定國務院和中央軍委會其他人員的任免。據了解，人大常委會原先僅具有在人大休會期間任命部長、委員會主任、審計長等人選的權力，修法將擴大其任命權限至副總理、軍委副主席等。

    山西省憲政學者王志強分析，草案一旦通過，總理李克強的行政權將被削弱，原本黨和政府各有權職，現在卻是統一聽命於黨的領導層，李克強的權力此前已被縮小，基本上沒有實權，今後恐怕更加沒有權力。他進一步提到，此一變化應為「讓人大替主席（習近平）分憂」，未來若有任何人事考量，由人大常委會提出，「會更好聽一些」。

    中國國務院現有4名副總理，排名第一的劉鶴被外界視為習近平親信，且他也是習的經濟顧問，主導中國與美國的貿易談判等重大議題，實權堪比李克強。據報導，人大常委會通常每2個月開會1次，有特殊需要也可隨時加開會議，若修法通過，國務院領導層可能隨時出現變動。

    在中國現行體制中，中共總書記主理黨務和社會制度走向，國務院則行使行政管理，包括統籌和落實發展計畫。中國1960、70年代的文化大革命期間，雖然政治運動顛覆社會，但經濟仍可勉強運行，主因即毛澤東未過度干預時任總理周恩來的國務院工作，周仍可主導官僚體系運作。

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