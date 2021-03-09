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    秘魯爆中國產疫苗效力「最低僅11％」！中媒遭警告不得報導

    中國國藥集團研發的兩款武漢肺炎疫苗，在秘魯進行第三期臨床實驗階段。（法新社）

    中國國藥集團研發的兩款武漢肺炎疫苗，在秘魯進行第三期臨床實驗階段。（法新社）

    2021/03/09 18:57

    〔即時新聞／綜合報導〕秘魯媒體日前報導中國國藥集團研發的兩款武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，在秘魯進行第三期臨床實驗階段有效率僅11.5%與33%，低於世界衛生組織的50%合格門檻。而中國媒體從業人員證實接到嚴厲警告，不得報導國產疫苗任何負面資訊。

    根據《自由亞洲電台》報導 ，秘魯微生物學家、前秘魯國家衛生院主任布斯塔曼德（Ernesto Bustamante）上週在當地電視節目上表示，國藥集團中國生物武漢生物製品研究所研製的疫苗，在秘魯的3期臨床試驗結果有效率僅33%；另外一款由其北京生物製品研究所研發的疫苗，效率更只有11.5%，遠低於國藥對外聲稱將近80%的有效率。

    對此，國藥集團上週六（6日）發表聲明，痛批秘魯媒體「嚴重失實」，「將未經驗證，不科學、不嚴謹、不完整的數據進行披露，對公眾造成誤導，是極不負責任的行為」，國藥聲稱，目前疫苗在秘魯的臨床試驗尚未獲得最終數據，報導的數據「沒有真實反映疫苗的保護效果，不具有參考價值」，國藥並稱對此「不實報導」保留追究責任的權利。

    而秘魯衛生部也在6日發表聲明，為國藥集團辯護，重申中國官先前公布在阿聯酋試驗有效率為79.34%。不過，秘魯官方到目前仍未公布任何國藥集團在秘魯臨床實驗後得到的資料。

    根據報導，有中國媒體記者透露，因為中國政府正在第三世界全力推進「疫苗外交」，對任何有關疫苗的負面消息都十分敏感，國內媒體早被警告，不得報導任何與國產疫苗有關的負面資訊。

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