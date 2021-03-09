尷尬！致詞疑忘記防長名 拜登：那...那個管理這機構的人

美國總統拜登在致詞時，疑似忘了國防部長奧斯汀（後）的名字，稱他為「管理這個機構的人」。（路透）

2021/03/09 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登在當地時間8日於白宮召開記者會，宣布提名2名女性將領執掌美國南方司令部及運輸司令部，不料拜登在致詞時，疑似忘了國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）的名字，稱他為「管理這個機構的人」。

綜合美國媒體報導，當地時間8日國際婦女節，現年78歲的美國總統拜登在白宮召開記者會，宣布提名2名女性將領來管理美軍重要的司令部，不料拜登在致詞時，疑似忘了國防部長奧斯汀的名字，「我要感謝那個...那個、那個，這位前將領（奧斯汀為退役四星上將）我一直稱呼他是將軍，但我，我......那個管理這個機構的人（the guy who runs that outfit over there）」。

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拜登接著說：「我們要感謝部長所做的一切，實現我們剛剛說的這些事，他推薦這兩位女性（將領）」，報導指出，在這段致詞前，拜登曾用「防長奧斯汀」來稱呼過這位國防部領導人，不過似乎是從讀稿機中看的。

此並非拜登首次忘記名字，去年10月拜登還曾忘記過川普的名字，稱他作「喬治」，疑似與小布希搞混，隨後川普發推特狠酸：「天啊，拜登昨天叫我喬治，他都想不起我的名字了。」

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