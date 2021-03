尷尬！致詞疑忘記防長名 拜登：那...那個管理這機構的人

美國總統拜登在致詞時,疑似忘了國防部長奧斯汀(後)的名字,稱他為「管理這個機構的人」。(路透)

2021/03/09 10:21

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統拜登在當地時間8日於白宮召開記者會,宣布提名2名女性將領執掌美國南方司令部及運輸司令部,不料拜登在致詞時,疑似忘了國防部長奧斯汀(Lloyd Austin)的名字,稱他為「管理這個機構的人」。

綜合美國媒體報導,當地時間8日國際婦女節,現年78歲的美國總統拜登在白宮召開記者會,宣布提名2名女性將領來管理美軍重要的司令部,不料拜登在致詞時,疑似忘了國防部長奧斯汀的名字,「我要感謝那個...那個、那個,這位前將領(奧斯汀為退役四星上將)我一直稱呼他是將軍,但我,我......那個管理這個機構的人(the guy who runs that outfit over there)」。

拜登接著說:「我們要感謝部長所做的一切,實現我們剛剛說的這些事,他推薦這兩位女性(將領)」,報導指出,在這段致詞前,拜登曾用「防長奧斯汀」來稱呼過這位國防部領導人,不過似乎是從讀稿機中看的。

此並非拜登首次忘記名字,去年10月拜登還曾忘記過川普的名字,稱他作「喬治」,疑似與小布希搞混,隨後川普發推特狠酸:「天啊,拜登昨天叫我喬治,他都想不起我的名字了。」

