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    《彭博》專欄作家舒曼：習近平把我逼成對中強硬派

    《彭博》專欄作家舒曼表示，中國領導人習近平（見圖）把他逼成對中強硬派。（美聯社）

    《彭博》專欄作家舒曼表示，中國領導人習近平（見圖）把他逼成對中強硬派。（美聯社）

    2021/03/09 00:35

    〔即時新聞／綜合報導〕常駐中國北京的《彭博》專欄作家舒曼（Michael Schuman）近日撰文指出，中國領導人習近平企圖改變全世界對「好政府」和「民主價值」的看法，以便讓世人接受他的殘暴行徑；他也透露，近日有2個熟識的人被中國政府拘留，種種情況讓他不得不成為對中的強硬派，強調要與中國抗衡，唯一辦法「就是讓更多人成為對中鷹派（強硬派）」。

    舒曼過去20年多在北京或香港工作，5日在《政客》（Politico）撰文指出，「中國領導人習近平想要的世界是，讓中國主導全球經濟的制高點，並主導國際外交和話語權，但是這樣的世界對民主來說是不安全的。」

    「中國領導層始終都是一群讓人討厭的人，他們總是利用殘暴手段快速壓制任何異議人士。」舒曼指出，雖然20多年來中國在美國幫助下從經濟上融入世界，並通過新科技進行交流，但隨著一分一秒過去，他的心情卻越來越低落，因為長期生活在沒有人權的中國，腦中不時會擔心半夜睡覺時有人會來敲門，他更透露，自己熟識的兩個人最近就無故被中國政府拘留。

    舒曼說，他也意識到，習近平已失去了與美國合作的興趣，無論透過多少次對話都無法讓中方動手解決他們不公平對待美國公司的問題，「但過去三年的發展才讓我真正變得鷹派。我之所以改變，是因為中國正在改變」。

    舒曼分析，科技不僅沒有讓中國人自由，反而將他們困在歐威爾式的控制網中，中國人民所說的每一句話和行為都被監控著，只因為中國政府擔心有任何異議出現，「習近平把新疆許多維吾爾族人關在相當於21世紀西伯利亞古拉格的地方，卻不以為然；中國還撕毀與英國簽訂的條約，對香港民主派人士下手，他們之中許多人已經身陷囹圄」。

    舒曼直指，「習近平正試圖改變我們對好政府和民主價值的看法，以便使他的殘暴行為在世人眼中可以被接受。」他認為，習近平把對西方民主制度帶入中共最重要的思想領域，此舉對全球民主國家的威脅多於中國可能在貿易或技術上取得的優勢。

    舒曼最後強調，必須用制裁讓中國為其侵犯人權的行為付出代價，「與今天的中國抗衡的唯一辦法，就是讓更多人成為對華鷹派（強硬派）。」雖然這個方案可能有些糟糕，但往後的選項可能沒有更好的了。

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