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    武漢肺炎》泰國下月放寬入境管制 打過疫苗只要隔離7天

    泰國下個月起將對已接種武漢肺炎疫苗的人士放寬出入境限制，入境旅客的隔離期將由14天減至7天。（路透）

    泰國下個月起將對已接種武漢肺炎疫苗的人士放寬出入境限制，入境旅客的隔離期將由14天減至7天。（路透）

    2021/03/08 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕泰國下個月起將對已接種武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗的人士放寬出入境限制，入境旅客的隔離期將由14天減至7天。

    《路透》報導，泰國衛生部長阿努丁（Anutin Charnvirankul）今天在記者會上宣布，「來泰國的外籍人員，持有已接種疫苗證明，只需要隔離7天。」他補充，旅客必須在入境泰國旅遊期間3個月之內接種疫苗，仍需提交出發前3天內的陰性檢測報告。

    阿努丁表示，未接種疫苗但有陰性檢測報告的人士則需要被隔離10天。新措施不適用於來自非洲的旅客，以防止當地的變種病毒入侵，這些旅客仍必須強制隔離10天。

    泰國實施嚴格的出入境管制和強制隔離措施來壓制疫情擴散，目前該國確診總數約2.6萬例，其中85人死亡。

    但這些嚴格管制重創泰國觀光業，導致大量工作機會流失、企業倒閉。在疫情未爆發前，泰國在2019年的觀光客人數高達近4000萬人次。

    阿努丁說，10月以後，如果泰國的醫護和高風險人群有7成已接種疫苗，相關限制有望進一步放寬，有可能完全不需要隔離。

    到目前為止，泰國已為2萬7497人施打中國科興生物的疫苗，大部分是醫護人員。泰國政府也訂購6100萬劑的阿斯特捷利康疫苗，計畫6月開始大規模施打。

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