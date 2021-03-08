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    福島10年！他堅守空城 守護被遺棄的毛小孩

    加藤榮堅守福島10年，只為幫助這些被遺棄的毛小孩。（路透）

    加藤榮堅守福島10年，只為幫助這些被遺棄的毛小孩。（路透）

    2021/03/08 22:10

    〔即時新聞／綜合報導〕2011年3月11日，日本發生了震驚世界的福島核災，造成無數傷亡，而倖存居民也大多撤離當地。不過，卻有一名男子，仍然堅持留在家鄉，只為了救助那些被遺忘的動物們。

    綜合外媒報導，今年57歲的加藤榮，年輕時曾是一名建築企業的老闆，不過就在核災發生後不久，他在協助拆除廢棄房屋的過程中，從瓦礫堆中發現許多死去的寵物，也因此他決定留下來，照顧那些無家可歸的動物們。

    10年過去，加藤榮依然貫徹自身信念，目前他照顧著41隻貓咪，而過去死掉的23隻貓咪則都在他的後花園裡長眠，每天他都會準備足夠的糧食來這裡照料這些貓，此外，他還收養了一隻流浪狗。儘管每個月開銷高達75萬日圓（約20萬元新台幣），但他表示，「我不想離開，我喜歡住在山裡面，我要照顧這些貓，直到最後一隻過世。」

    不過，收養這些流浪動物的房屋，因為年久失修，已經破爛不堪，先前又發生了地震，牆壁開始傾斜，也許只能夠再撐兩三年。而且在這裡生活也有許多不便，由於沒有自來水，加藤榮每天都要拿著桶子去裝山泉水使用。

    不過，上個月他因為釋放政府設陷阱捕捉的野豬，因此遭到逮捕，目前家中的動物們則由其他志工代為照顧。

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