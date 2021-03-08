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    武漢肺炎》香港政府官員：慢性疾病嚴重者別打中國科興疫苗

    香港民眾排隊接種科興疫苗。香港食物及衞生局局長陳肇始今天表示，嚴重慢性病且未受控制者不應接種科興疫苗。（資料照，歐新社）

    香港民眾排隊接種科興疫苗。香港食物及衞生局局長陳肇始今天表示，嚴重慢性病且未受控制者不應接種科興疫苗。（資料照，歐新社）

    2021/03/08 21:26

    〔即時新聞／綜合報導〕香港開打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，已出現3人接種中國科興疫苗後死亡，香港政府強調與疫苗無直接關係，香港食物及衞生局局長陳肇始今天（8日）表示，患嚴重慢性病且病情未受控者不應注射科興疫苗，嚴重過敏人士則要事先向醫生諮詢再接種。

    根據《香港01》報導，陳肇始表示，當局關注前2例接種後死亡案例，政府臨床專家委員會已開會討論，就疫苗相關資料及初步解剖發現，專家認為死因與疫苗沒有直接關係，但仍待詳細解剖報告出爐，才可總結評估。

    陳肇始也說，每種疫苗都有禁忌，她表示患嚴重慢性病且病情未受控者不應接種科興疫苗，嚴重過敏人士也應事先向醫生諮詢，才可接種。

    對於是否停止接種計畫，陳肇始表示香港衞生署有呈報嚴重異常事件的機制，最重要的是從由臨床事件委員會總結的因果關係來評估。目前暫時未釐清死亡事故是否跟疫苗有關，但她表示，過程會公開透明，如有資訊會盡早公佈。

    香港武漢肺炎疫苗臨床事件評估專家委員會的共同召集人孔繁毅指出，全球已有4400萬人接種科興疫苗，其中有56例死亡個案報告。

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