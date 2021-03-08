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    首爾酒駕撞死台女學生 韓國檢方求處6年徒刑

    衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉（右）與在韓國讀書女兒曾以琳感情甚篤，天天視訊通話，沒想到女兒28歲的青春年華竟因一場酒駕車禍而畫下休止符。（圖由讀者提供）

    衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉（右）與在韓國讀書女兒曾以琳感情甚篤，天天視訊通話，沒想到女兒28歲的青春年華竟因一場酒駕車禍而畫下休止符。（圖由讀者提供）

    2021/03/08 15:06

    〔中央社〕在韓國攻讀博士的台灣女學生曾以琳去年在首爾街頭遭酒駕撞死，此案正由韓國法院審理，檢方今天對酒駕肇事者求處6年徒刑，一審將於4月14日開庭宣判。

    28歲的曾以琳是衛生福利部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉的女兒，去年11月在韓國遭酒駕車輛撞死，首爾中央地方法院今天開庭，檢方要求對52歲肇事者處以6年有期徒刑，相較一般韓國酒駕案件算重懲。

    檢方表示，肇事者過去曾2度因酒駕遭判罰金，這次犯行更重大，因此做出以上建議。依韓國2018年通過新規，酒駕致死刑責為3年以上有期徒刑或無期徒刑。

    韓國媒體報導，曾以琳家屬的代理人在庭上表示，被害者家屬對愛女命喪他鄉悲慟不已，希望這種憾事不再發生，表達家屬不願與肇事者和解，希望法院予以嚴懲的立場。

    肇事者辯護律師則主張，事發當天肇事者體內酒精濃度並不是非常高，當時是因隱形眼鏡移位、手忙腳亂下才造成憾事，希望法院予以參酌；同時表示肇事者深切反省，但因2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情難以親自向家屬懺悔、尋求和解。

    肇事者在最後陳述時再次表達歉意，「我會懷著向逝者贖罪的心度過餘生」，祈求被害者家屬原諒。

    2020年底事發後，曾以琳的親友透過韓國青瓦台「國民請願」問政平台發起聯署，希望當局加重酒駕刑責，5天內就達到20萬人連署門檻；不過政府回應僅表示會依法嚴懲，努力阻止酒駕再次發生，並未提及再次修法的可能性。

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