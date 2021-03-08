為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本84歲女高中生畢業 4名中老年子女到場祝賀

    日本84歲女高中生松浦基美子7日畢業，她的4名中老年子女前來祝賀。（圖擷自「News 24h」YouTube）

    日本84歲女高中生松浦基美子7日畢業，她的4名中老年子女前來祝賀。（圖擷自「News 24h」YouTube）

    2021/03/08 12:57

    〔即時新聞／綜合報導〕日本84歲女高中生松浦基美子，就讀於埼玉縣大宮中央高校函授制課程，昨（7日）順利迎來畢業典禮，而她的4名中老年子女也前來祝賀。

    《讀賣新聞》報導，松浦基美子出生於南韓，5歲時就來到了日本，完成國中學業後進入埼玉縣蕨市一間美容學校研習，同時還念了縣立浦和第一女高非全日制課程，但後來因為蠟燭兩頭燒太過繁忙，決定從高中退學。

    松浦基美子一取得美容師資格便投入職場，年紀輕輕18歲就結了婚，到了30來歲時她獨自扶養4名小孩，此後陸續在蕨市開了7間美容室，目前已經退休。

    松浦基美子一直對自己沒有完成高中學業耿耿於懷，到了80歲終於下定決心報名大宮中央高校函授課程，在這4年的高中生活期間，她每個星期都要交國語（日文）、數學、社會等課程作業，而且還和年輕的高中生們一起進行體育活動。

    《埼玉新聞》報導，松浦基美子在7日的畢業典禮中，代表352名畢業生上台領取證書，她笑稱自己不擅長的科目就是數學，這對她來說真的很難，但同時也很有趣。松浦基美子說，每當老師誇讚她書念得不錯時，心裡就會感到很高興。

    到場祝賀的63歲長子坦言，自己從來都沒有過會參加母親的畢業典禮，61歲長女則說，媽媽當初80歲說要念高中時真的嚇壞大家了，但媽媽直到最後都沒有放棄。59歲次子指出，母親完全展現出往前邁進和努力不懈的心態，55歲的三子表示，母親就這樣念了4年書，實在是令人尊敬。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    太扯！美德州高中作業 要女學生服從男性所有合理要求
    2021/03/06 14:02

    太扯！美德州高中作業 要女學生服從男性所有合理要求
    潛入女校拍畢業典禮被逮 日男子供稱：為了拍A片
    2021/03/04 00:59

    潛入女校拍畢業典禮被逮 日男子供稱：為了拍A片

    頸椎病來得早又難好！醫：穩定頸椎才治本
    攔下女高中生「露鳥」求評分 日本日立高級主管被捕
    2021/01/29 18:53

    攔下女高中生「露鳥」求評分 日本日立高級主管被捕
    日本前柔道世界女王 準備不足輸給女高中生
    2020/12/27 14:54

    日本前柔道世界女王 準備不足輸給女高中生
    國際今日熱門
    拜登會見兩黨眾議員協商增加支出 重振美國基礎建設
    2021/03/07 13:57

    拜登會見兩黨眾議員協商增加支出 重振美國基礎建設

    印度成功試射固態導管衝壓火箭 有助長程空對空飛彈研發
    2021/03/07 14:39

    印度成功試射固態導管衝壓火箭 有助長程空對空飛彈研發

    不怕疫情？美佛州海灘出現大量比基尼女大生過春假
    2021/03/07 14:46

    不怕疫情？美佛州海灘出現大量比基尼女大生過春假

    黎巴嫩經濟接近崩潰 民眾連續數日佔領馬路抗議
    2021/03/07 15:49

    黎巴嫩經濟接近崩潰 民眾連續數日佔領馬路抗議

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播