日本84歲女高中生畢業 4名中老年子女到場祝賀

日本84歲女高中生松浦基美子7日畢業，她的4名中老年子女前來祝賀。（圖擷自「News 24h」YouTube）

2021/03/08 12:57

〔即時新聞／綜合報導〕日本84歲女高中生松浦基美子，就讀於埼玉縣大宮中央高校函授制課程，昨（7日）順利迎來畢業典禮，而她的4名中老年子女也前來祝賀。

據《讀賣新聞》報導，松浦基美子出生於南韓，5歲時就來到了日本，完成國中學業後進入埼玉縣蕨市一間美容學校研習，同時還念了縣立浦和第一女高非全日制課程，但後來因為蠟燭兩頭燒太過繁忙，決定從高中退學。

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松浦基美子一取得美容師資格便投入職場，年紀輕輕18歲就結了婚，到了30來歲時她獨自扶養4名小孩，此後陸續在蕨市開了7間美容室，目前已經退休。

松浦基美子一直對自己沒有完成高中學業耿耿於懷，到了80歲終於下定決心報名大宮中央高校函授課程，在這4年的高中生活期間，她每個星期都要交國語（日文）、數學、社會等課程作業，而且還和年輕的高中生們一起進行體育活動。

據《埼玉新聞》報導，松浦基美子在7日的畢業典禮中，代表352名畢業生上台領取證書，她笑稱自己不擅長的科目就是數學，這對她來說真的很難，但同時也很有趣。松浦基美子說，每當老師誇讚她書念得不錯時，心裡就會感到很高興。

到場祝賀的63歲長子坦言，自己從來都沒有過會參加母親的畢業典禮，61歲長女則說，媽媽當初80歲說要念高中時真的嚇壞大家了，但媽媽直到最後都沒有放棄。59歲次子指出，母親完全展現出往前邁進和努力不懈的心態，55歲的三子表示，母親就這樣念了4年書，實在是令人尊敬。

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