越南跨性別網紅分享心路歷程 仙氣爆棚照片一次曝光

跨性別網紅特蘭穿著一席黑色禮服小露酥胸，模樣美若天仙相當性感。（圖翻攝自hiitsmyxm個人IG）

2021/03/08 12:52

〔即時新聞／綜合報導〕跨性別美女近日因網紅罔腰宣稱懷孕乙事成為熱烈話題，越南一名網紅特蘭（Mym Tran）美若天仙的外表讓她在網路上爆紅，但其實她是一位「跨性別美女」，她也大方分享自己還是男生時期的照片，透露自己從小就想「當女生」。

根據《香港01》報導，現年24歲的越南正妹特蘭，住在胡志明市，因為美若天仙的長相及吹彈可破的白皙肌膚在社群網路上爆紅，她日前受訪時指出，自己從小個性溫柔，在學校都和女生玩，回家則玩洋娃娃，從小的夢想就是「當女生」，但媽媽卻擔心怕她被歧視，阻止她變性。

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報導指出，特蘭從小就喜歡畫畫，還會畫出自己長大後的「漂亮女生模樣」，心中的性別認同也是女生，但母親擔心她受到歧視，除了禁止她繼續「畫女生」外，更要求她把頭髮剪短，後來她為了讓自己變得更好看，一路從80公斤減肥至55公斤。

報導提到，特蘭瞞著家人打工存錢分階段接受「性別置換手術」，成功轉換性別後也經過一些時間才敢在社交軟體上分享自己的日常，她除了希望能找到一個機受她的過去，並且可以真正愛她的人。

報導也說，特蘭希望幫父母買房子，目前的收入主要都用來支付手術貸款、家人房租和生活開銷，特蘭的媽媽看到她改變性別後也能融入社會跟工作賺錢，也改變了當初反對的想法，現在也會每天上網關注她受訪的新聞。

特蘭手上拿著網美下午茶甜點，模樣相當夢幻，仙氣爆棚。（圖翻攝自hiitsmyxm個人IG）

特蘭在接受性別置換手術之前的五官就十分秀氣。（圖翻攝自網路）

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