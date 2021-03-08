南韓同意調漲防衛費！韓美特別措施協定露曙光

美國談判大使威爾頓（左）和南韓談判代表鄭恩甫（右）已就韓美《特別措施協定》達成原則性協議，南韓已初步同意美方調漲防衛費的請求。（法新社）

2021/03/08 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕南韓和美國防衛費談判拍板！南韓外交部指出，南韓及美國為簽署《特別措施協定》（Special Measures Agreement，SMA）的第9輪談判已達成原則性協議，雙方將在走完國內行政流程後公佈相關協定內容，並簽訂協議草案。

根據《韓聯社》報導，南韓為了盡早和美國就《特別措施協定》達成共識，進一步鞏固韓美同盟及維護東北亞軍事和平，已初步同意美方的請求，提高南韓所需支付的防衛金金額，但並無公佈防衛費上漲幅度及談判具體內容。

請繼續往下閱讀...

報導指出，有分析認為，韓國和美國正在就美國務卿布林肯（Antony Blinken）及奧斯汀（Lloyd Austin）將在本月17及18日的訪韓進行磋商，屆時兩國有可能正式公布韓美防衛費談判的具體內容及防衛費上漲幅度。據悉《特別措施協定》為期5年，簽訂成功後將可持續至2026年。

報導提到，美韓防衛分擔談判南韓代表鄭恩甫（Jeong Eun-bo）5日抵達華府，準備與美國談判大使威爾頓（Donna Welton）進行了第9輪磋商。據悉，韓美曾於去年3月達成維持13%防衛費的協議，但由於前總統川普主張南韓需負擔原本防衛費的4倍，導致協議卡關至今。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法