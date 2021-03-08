《費加洛報》老闆、法國億萬富翁 保守派議員達梭墜機身亡

達梭搭乘直升機時墜機死亡。（歐新社）

2021/03/08 06:51

〔即時新聞／綜合報導〕法國億萬富翁、69歲的保守派國會議員奧利維耶．達梭（Olivier Dassault）於法國時間週日搭乘直升機時墜機死亡，總統馬克宏（Emmanuel Macron）在推特發文為達梭之死表示哀悼。

根據《路透》報導，達梭是已故法國億萬富翁實業家塞吉．達梭（Serge Dassault）的長子，達梭集團是法國最重要的國防工業集團之一，最知名的產品便是目前在法軍及世界各國服役中的飆風戰機（Rafale），達梭集團也擁有國內大報《費加洛報》（Le Figaro）。

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法國警方表示，達梭所搭乘的直升機於週日下午在諾曼第大區（Normandy）杜維爾（Deauville）一處別墅周邊墜毀，直升機駕駛與達梭都當場死亡。馬克宏在推特發文表示：「奧利維耶．達梭深愛法國，他是工業領袖、議員、地方民選官員、空軍後備役軍官，他從未停止為我們的國家服務，他的猝逝是巨大損失。」

達梭從2002年以來就一直是保守派共和黨（Les Republicains）的國會議員，根據富比士（Forbes）2020年富豪榜，達梭的財富在全球排第361名。而達梭為了迴避利益衝突，先前也因此辭去達梭集團董事的職務。

達梭（左二）與馬克宏參與2019年的53屆巴黎國際航展，前方為達梭集團製造的飆風戰機模型。（法新社）

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