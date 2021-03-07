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    武漢肺炎》1人接種後身亡 奧地利暫停施打AZ疫苗

    奧地利暫停施打阿斯特捷利康疫苗，並調查1名死者及1名病患的症狀原因。（資料照，路透）

    奧地利暫停施打阿斯特捷利康疫苗，並調查1名死者及1名病患的症狀原因。（資料照，路透）

    2021/03/07 22:51

    〔即時新聞／綜合報導〕奧地利今天（7日）暫停接種阿斯特捷利康的武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，主因是該國接種後出現1位49歲婦女死亡、1位35歲婦女肺栓塞（pulmonary embolism），目前沒有證據指出2人症狀是疫苗造成，但官方仍決定暫時停接種。

    根據《路透》報導，奧地利施打阿斯特捷利康疫苗後，出現1名49歲婦女凝血功能障礙死亡；另1名35歲婦女發生肺栓塞，目前正在康復中。

    2位婦女都是奧地利北部茨韋特爾（Zwettl）地區診所的護士，該國衛生當局表示，目前無證據顯示2人的症狀是疫苗造成，血栓（blood clot）問題也不是阿斯特捷利康疫苗報告中會出現的副作用，起因仍待調查。

    但為了保險起見，奧地利仍停止接種阿斯特捷利康疫苗，也停止發放此疫苗。

    阿斯特捷利康發言人表示，還未確認到出現嚴重副作用的案例，發言人強調，所有疫苗都經過嚴格控管，且至今臨床試驗結果都顯示，該疫苗安全有效，已被50多國批准使用。

    阿斯特捷利康並承諾會和奧地利政府保持聯繫，全力配合調查。

    阿斯特捷克康疫苗試驗報告顯示，該疫苗副作用為暫時性的，且沒有出現血栓的紀錄。

    德國監管單位今年2月進行涵蓋36萬人的安全性測試也指出，該疫苗的副作用與臨床試驗結果一致。

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