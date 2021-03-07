不想做「中國傀儡」 緬甸軍方雇說客向西方國家示好

緬甸武裝部隊敏昂萊（Min Aung Hlaing）。（路透檔案照）

2021/03/07 14:48

〔編譯孫宇青／綜合報導〕緬甸軍隊上月1日發動政變後，遭受西方國家強大壓力。不過，《路透》6日報導，緬軍政府已雇用前以色列軍事情報官為說客，向美國等西方國家示好，因為緬軍認為民選政府實質領袖翁山蘇姬過度親中，希望與中國保持距離。

據報導，緬軍政府雇用的以色列裔加拿大籍說客梅納舍（Ari Ben-Menashe），是前以色列軍事情報官，曾代表辛巴威已故總統穆加比（Robert Mugabe）和蘇丹軍事政府對外遊說。

請繼續往下閱讀...

梅納舍在路透的電話訪問中指出，他及他的政治遊說公司Dickens & Madson Canada已獲緬甸軍方雇用，協助緬軍向「誤解」他們的美國等西方國家溝通。他直言，緬軍認為翁山蘇姬2016年掌權後，國家太親近中國，「緬甸想要向美國和西方國家靠攏，而非接近中國，他們不想做中國的魁儡。」

此外，梅納舍也強調，緬甸軍方亟欲在政變後退出政治舞台，同時也希望他協助聯繫沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等中東國家，說服他們資助緬甸，將逃向孟加拉的羅興亞人送回本國。

不過，聯合國報告指出，在2016到2017年間，緬軍無差別強姦羅興亞女性，並縱火燒屋，導致數十萬羅興亞人出逃。

緬甸軍政府對相關報導暫時沒有回應。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法