全日空和日航共190萬乘客資料外洩 無受害之虞

2021/03/07 02:54

〔中央社〕全日本空輸（ANA，全日空）和日本航空（JAL，日航）3日宣布，由於瑞士資料管理業者遭不當入侵，導致全日空約100萬件以及日航約92萬件顧客資料外洩，但均無受害之虞。

每日新聞報導，全日空和日航說明指出，外洩的顧客資料是以字母拼寫的乘客姓名和會員卡號，並未包括信用卡資料或密碼等資料，因此「不會有遭不當利用而受害之虞」。

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全日空表示，外洩資料是加入全日空哩程俱樂部會員的字母拼寫姓名、會員號碼以及會員等級3項。不包括住址、密碼、護照號碼等資料。

全日空加盟國際航空聯盟「星空聯盟」（Star Alliance），因為負責管理「星空聯盟」成員共享顧客資料的瑞士國際航空電訊集團公司（SITA）遭駭客入侵，導致會員資料外洩。

加盟另一國際航空聯盟「寰宇一家」（oneworld）的日航，同樣因為SITA遭入侵，導致日航哩程俱樂部會員的字母拼寫姓名、會員號碼以及會員等級資料外洩。

SITA是總部設在日內瓦的民間企業，為全球航空公司和旅行業者提供網路管理服務。SITA在官網說明指出，它遭到網路攻擊而受害，正採取迅速應對措施。全日空和日航於2月下旬接獲來自SITA的連絡後，已透過郵件等與對象會員聯繫。日航公關負責人表示，外洩資料遭惡用的可能性很低。

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