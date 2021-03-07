為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    全日空和日航共190萬乘客資料外洩 無受害之虞

    2021/03/07 02:54

    〔中央社〕全日本空輸（ANA，全日空）和日本航空（JAL，日航）3日宣布，由於瑞士資料管理業者遭不當入侵，導致全日空約100萬件以及日航約92萬件顧客資料外洩，但均無受害之虞。

    每日新聞報導，全日空和日航說明指出，外洩的顧客資料是以字母拼寫的乘客姓名和會員卡號，並未包括信用卡資料或密碼等資料，因此「不會有遭不當利用而受害之虞」。

    全日空表示，外洩資料是加入全日空哩程俱樂部會員的字母拼寫姓名、會員號碼以及會員等級3項。不包括住址、密碼、護照號碼等資料。

    全日空加盟國際航空聯盟「星空聯盟」（Star Alliance），因為負責管理「星空聯盟」成員共享顧客資料的瑞士國際航空電訊集團公司（SITA）遭駭客入侵，導致會員資料外洩。

    加盟另一國際航空聯盟「寰宇一家」（oneworld）的日航，同樣因為SITA遭入侵，導致日航哩程俱樂部會員的字母拼寫姓名、會員號碼以及會員等級資料外洩。

    SITA是總部設在日內瓦的民間企業，為全球航空公司和旅行業者提供網路管理服務。SITA在官網說明指出，它遭到網路攻擊而受害，正採取迅速應對措施。全日空和日航於2月下旬接獲來自SITA的連絡後，已透過郵件等與對象會員聯繫。日航公關負責人表示，外洩資料遭惡用的可能性很低。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    國際今日熱門
    女兒劈4男還一起私奔！ 老爸老媽：給我抽籤選一個
    2021/03/06 05:55

    女兒劈4男還一起私奔！ 老爸老媽：給我抽籤選一個

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸
    2021/03/06 10:01

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸

    中國不只經濟危機 章家敦爆另一「崩潰致命關鍵」
    2021/03/06 05:48

    中國不只經濟危機 章家敦爆另一「崩潰致命關鍵」

    全球首例！ 加州動物園9隻猩猩接種武肺疫苗
    2021/03/06 05:54

    全球首例！ 加州動物園9隻猩猩接種武肺疫苗

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播