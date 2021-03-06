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    軍警真的會怕！緬甸示威民眾出奇招 街上掛滿女裙

    緬甸民眾在街上披掛籠基來迫使軍警遠離。（歐新社）

    緬甸民眾在街上披掛籠基來迫使軍警遠離。（歐新社）

    2021/03/06 23:18

    〔即時新聞／綜合報導〕為了抵抗緬甸軍警的武力鎮壓，有緬甸民眾想出了妙方：在街道上掛出整排被稱為「籠基」（longyi）的傳統服裝。緬甸民間相信，若從女性筒裙（緬甸稱籠基）底下走過去會導致厄運發生。

    《路透》報導，1位民眾解釋，「......根據我們的傳統信仰，如果從籠基的底下走過去，我們就會喪失運氣。」

    他還表示，「雖然現今的年輕人不再信這一套了，但那些士兵們卻深信不疑，這就是他們的弱點。在他們朝我們（打過來）的緊急時刻，我們可以靠這招拖延更多時間來逃離。」

    報導指出，這個做法似乎取到了一定的效果。根據民眾發佈在網路上的影片顯示，警方在穿越前，得先設法取下這些女性私密的衣物，因為在緬甸，男性從這些衣物底下走過也是非常沒面子的一件事。

    緬甸軍方以2020大選有舞弊嫌疑為由，在2月1日發動了政變，囚禁了實質上的國家領袖翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi）以及多名全國民主聯盟（NLD）政要。緬甸民眾不滿軍方藉口奪權的荒誕舉動，紛紛走上街頭抗議，但軍方卻是以橡膠彈、催淚瓦斯、水砲、甚至實彈來回應人民的訴求，至今已導致至少50多人喪生。

    根據網友分享的圖片顯示，緬甸民眾的奇招似乎能有效對付軍警。（截取自推特）

    根據網友分享的圖片顯示，緬甸民眾的奇招似乎能有效對付軍警。（截取自推特）

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