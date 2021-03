軍警真的會怕！緬甸示威民眾出奇招 街上掛滿女裙

2021/03/06 23:18

〔即時新聞/綜合報導〕為了抵抗緬甸軍警的武力鎮壓,有緬甸民眾想出了妙方:在街道上掛出整排被稱為「籠基」(longyi)的傳統服裝。緬甸民間相信,若從女性筒裙(緬甸稱籠基)底下走過去會導致厄運發生。

《路透》報導,1位民眾解釋,「......根據我們的傳統信仰,如果從籠基的底下走過去,我們就會喪失運氣。」

他還表示,「雖然現今的年輕人不再信這一套了,但那些士兵們卻深信不疑,這就是他們的弱點。在他們朝我們(打過來)的緊急時刻,我們可以靠這招拖延更多時間來逃離。」

報導指出,這個做法似乎取到了一定的效果。根據民眾發佈在網路上的影片顯示,警方在穿越前,得先設法取下這些女性私密的衣物,因為在緬甸,男性從這些衣物底下走過也是非常沒面子的一件事。

緬甸軍方以2020大選有舞弊嫌疑為由,在2月1日發動了政變,囚禁了實質上的國家領袖翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)以及多名全國民主聯盟(NLD)政要。緬甸民眾不滿軍方藉口奪權的荒誕舉動,紛紛走上街頭抗議,但軍方卻是以橡膠彈、催淚瓦斯、水砲、甚至實彈來回應人民的訴求,至今已導致至少50多人喪生。

