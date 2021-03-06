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    民調變化！57％民眾認為拜登帶領美國「走上錯誤道路」

    美國總統拜登上任超過1個月，民調發生變化。（法新社檔案照）

    美國總統拜登上任超過1個月，民調發生變化。（法新社檔案照）

    2021/03/06 20:57

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統拜登上任超過1個月，美國蒙莫斯大學（Monmouth University）與民調公司「拉斯穆森」相繼發布新民調，當中顯示將近半數的中間選民反對拜登，而更有57%民眾認為他帶領美國走在錯誤道路上。

    蒙莫斯大學民調研究所官網3日發布民調，與拜登在1月下旬剛上任時相比，當時的支持度為54%，目前下滑至51%；當時的反對率30%躍升至現在的42%，比例變化的原因在於當時有16%的美國民眾對拜登不抱任何看法，但現在這個比率下滑到了8%，有愈來愈多美國民眾開始表達自己的意見。

    此外，民主黨人支持拜登的比率與他剛上任時沒有變化，仍為91%，不過，共和黨人的反對率則從1月下旬的70%上升至目前的80%，增加了10個百分點；而獨立於兩黨之外的中間選民，在拜登上任之際對他的支持度與反對率分別為47%與30%，3月的最新數字變成43%支持與48%反對。

    根據《華盛頓觀察家》報導，美國民調公司「拉斯穆森報告」（Rasmussen Reports）2日民調則顯示，目前美國有57%的民眾認為在拜登帶領之下，美國走在錯誤的道路上，37％的美國人認為國家走在正確的道路上。

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