英國將發佈「冷戰後最重量級報告」：重返印太 制衡中國

英國首相強森（Boris Johnson）將這份報告形容為「英國自冷戰終結後最大規模的外交、國防、國安以及發展政策評估報告」。（本報合成）

2021/03/06 19:56

〔即時新聞／綜合報導〕英國即將於3月16日發佈一份稱為「綜合評估」（Integrated review）的重量級報告，說明政府在後脫歐時代的國策方針，並提及英國將重返印太地區，並建立民主聯盟來制衡中國的威脅。

英國首相強森（Boris Johnson）將這份報告形容為「英國自冷戰終結後最大規模的外交、國防、國安以及發展政策評估報告」。

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綜合外媒報導，根據政府內部文件顯示，報告中指出，為了「更好的解析及回應中國帶來的系統挑戰（systemic challenge）」，英國政府將注重投資在提升對抗中國的面相上，尤其是網路安全部份。

英國也將尋求參與更高級別的印太事務，並定期地派駐武力至海外地區，提高對「國防威脅」的偵測、威懾、反擊能力。例如將伊麗莎白女王號航母（HMS Queen Elizabeth R08）部署到太平洋，甚至是被中國視為領海的南中國海。

綜合評估最早原訂於2020年初發表，但因受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，因此不斷延宕至今。英國預計也將在3月22日發佈國防白皮書，以補充說明未來的建軍方針。

英國政府將發佈冷戰結束以來最重要的國策報告，內容強調將重返印太，並制衡中國的威脅。圖為英國海軍伊麗莎白女王號航母。（歐新社資料照）

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