為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    英國將發佈「冷戰後最重量級報告」：重返印太 制衡中國

    英國首相強森（Boris Johnson）將這份報告形容為「英國自冷戰終結後最大規模的外交、國防、國安以及發展政策評估報告」。（本報合成）

    英國首相強森（Boris Johnson）將這份報告形容為「英國自冷戰終結後最大規模的外交、國防、國安以及發展政策評估報告」。（本報合成）

    2021/03/06 19:56

    〔即時新聞／綜合報導〕英國即將於3月16日發佈一份稱為「綜合評估」（Integrated review）的重量級報告，說明政府在後脫歐時代的國策方針，並提及英國將重返印太地區，並建立民主聯盟來制衡中國的威脅。

    英國首相強森（Boris Johnson）將這份報告形容為「英國自冷戰終結後最大規模的外交、國防、國安以及發展政策評估報告」。

    綜合外媒報導，根據政府內部文件顯示，報告中指出，為了「更好的解析及回應中國帶來的系統挑戰（systemic challenge）」，英國政府將注重投資在提升對抗中國的面相上，尤其是網路安全部份。

    英國也將尋求參與更高級別的印太事務，並定期地派駐武力至海外地區，提高對「國防威脅」的偵測、威懾、反擊能力。例如將伊麗莎白女王號航母（HMS Queen Elizabeth R08）部署到太平洋，甚至是被中國視為領海的南中國海。

    綜合評估最早原訂於2020年初發表，但因受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，因此不斷延宕至今。英國預計也將在3月22日發佈國防白皮書，以補充說明未來的建軍方針。

    英國政府將發佈冷戰結束以來最重要的國策報告，內容強調將重返印太，並制衡中國的威脅。圖為英國海軍伊麗莎白女王號航母。（歐新社資料照）

    英國政府將發佈冷戰結束以來最重要的國策報告，內容強調將重返印太，並制衡中國的威脅。圖為英國海軍伊麗莎白女王號航母。（歐新社資料照）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    美參院一致通過法案管控「孔子學院」 可削減違規大學經費
    2021/03/06 15:41

    美參院一致通過法案管控「孔子學院」 可削減違規大學經費
    曾批「中國充滿謊言」 金球最佳導演趙婷疑遭封殺
    2021/03/06 08:20

    曾批「中國充滿謊言」 金球最佳導演趙婷疑遭封殺

    質感生活顯學！「它」美感機能兼具
    不甩疫情 中國軍費增6.8％達5.8兆
    2021/03/06 05:30

    不甩疫情 中國軍費增6.8％達5.8兆
    中國國防預算使用率100％ 專家：軍費支出不透明
    2021/03/05 19:16

    中國國防預算使用率100％ 專家：軍費支出不透明

    全國電子女王節 家電最低７折起
    國際今日熱門
    女兒劈4男還一起私奔！ 老爸老媽：給我抽籤選一個
    2021/03/06 05:55

    女兒劈4男還一起私奔！ 老爸老媽：給我抽籤選一個

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸
    2021/03/06 10:01

    失蹤10年！ 宮城縣發現311受難者遺骸

    性虐男友致死還拍影片 美國毒女遭判囚16年
    2021/03/06 00:31

    性虐男友致死還拍影片 美國毒女遭判囚16年

    中國不只經濟危機 章家敦爆另一「崩潰致命關鍵」
    2021/03/06 05:48

    中國不只經濟危機 章家敦爆另一「崩潰致命關鍵」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播