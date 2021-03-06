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    太扯！美德州高中作業 要女學生服從男性所有合理要求

    美國德州一所高中的英語課近來發布了「騎士精神」作業，要求女學生服從男性所有合理要求，若不確定是否合理可以詢問老師。美高中女學生示意圖，與本新聞無關。（路透）

    美國德州一所高中的英語課近來發布了「騎士精神」作業，要求女學生服從男性所有合理要求，若不確定是否合理可以詢問老師。美高中女學生示意圖，與本新聞無關。（路透）

    2021/03/06 14:02

    〔即時新聞／綜合報導〕美國德州拉巴克市附近的沙洛沃特高中（Shallowater High School）英語課，近來發布了「騎士精神」作業，要求女學生向學校展示中世紀的騎士精神如何延續到現代，其中規定女孩必須服從男性所有合理要求，若不確定是否合理可以詢問老師。

    《NBC》報導，這份作業要求女學生以取悅男人的方式女性化地穿著服裝，並以卑躬屈膝的禮貌來對待所有男性，除此之外走路時還要輕輕巧巧地跟在男生後面，同時肩負起煮飯、打掃等家事。

    作業指稱，女學生回到家後可以繼續「練習」，依照規定的方式對待父親和家裡的成年男性，一旦女學生達到要求，就可以讓成年人簽名認證以獲得額外分數。

    洛沃特高中學校作業在網路上流傳後立即引起批評聲浪，學區負責人赫伯特（Annita Hebert）出面表示，這份作業先前有通過審查，雖具有歷史背景卻未反映出在地價值，因此已由老師取消。

    英語課的18歲男學生萊恩（Colin Tynes Lain）透露，男生們也有拿到相對的作業，那就是在外面要尊稱女生為「milady（夫人）」，而且和女性外出的花費要由男方全數負擔。

    萊恩說，女同學所拿到的作業的確措辭很不妥，但他認為老師只是想透過不同方式讓學生們理解1300年代女性的生活，而不是只從書上學到歷史知識。萊恩指出，這名老師去年也有開同樣的課程，當時不想參加的學生可以自主退出。

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