軍情動態》反潛能力增！ 日本第3艘響級音響測定艦「安藝號」服役
〔即時新聞／綜合報導〕日本海上自衛隊第3艘響級（HIBIKI）音響測定艦「安藝號」（JS Aki，AOS-5203）4日正式服役，並在三井工程與造船公司（Mitsui Engineering & Shipbuilding）玉野造船廠舉辦交付暨授旗儀式。
據《Defence Blog》報導，日本防衛省海上自衛隊4日在推特上發文，公佈「安藝號」交付與自衛隊授旗儀式照片，並提到「安藝號」是以瀨戶內海的安藝灘所命名，設計採用小水面雙體船（SWATH）構型，能有效增加航行期間的穩定性，讓測定艦能夠蒐集聲紋資料。
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據了解，響級音響測定艦目前加上「安藝號」共有3艘，其餘2艘分別為1991年服役的「響號」與「播磨號」，標準排水量為2850噸，滿載排水量為3048噸，長67公尺、寬29.9公尺，配備AN/UQQ-2低頻拖曳陣列聲納（SURTASS），為長度極長的低頻聲納，能夠蒐集多種聲學資料，協助日本偵蒐他國潛艦與水面艦艇聲紋。
3月4日、海上自衛隊は、三井E＆S造船株式会社 玉野艦船工場において、音響測定艦「あき」の引渡式・自衛艦旗授与式を行いました。本艦は「ひびき」型音響測定艦の３番艦であり、その名称は瀬戸内海の「安芸灘」に由来しています。#引渡式 #自衛艦旗授与式 #安芸灘 #あき #精強即応 pic.twitter.com/sKQ8H9rR6O— 防衛省 海上自衛隊 （@JMSDF_PAO） March 4, 2021