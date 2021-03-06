曾批「中國充滿謊言」 金球最佳導演趙婷疑遭封殺

金球獎最佳導演趙婷因批中言論疑遭當局封殺。（法新社）

2021/03/06 08:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國出生的華裔導演趙婷以《游牧人生》一片縱橫今年度各大影展獎項，還拿下了金球獎最佳影片、導演兩大殊榮，讓中國民眾「與有榮焉」。如今情勢急轉直下，一來中國輿論開始爭辯趙婷國籍問題，二來趙婷過去受訪時曾有批評中國的言論。目前疑似遭北京當局封殺。

《綜藝》（Variety）雜誌報導，趙婷勇奪金球獎的消息獲中國官媒熱烈報導，讚揚她是首名抱回金球的亞洲女導演，儼然成中國驕傲，《游牧人生》也已排定在4月23日於中國上映，各大網站宣傳不斷。

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然而，開始有部分人士質疑趙婷目前的國籍究竟是否為中國，北京出生的她自青少年時期就赴英、美留學，並在美國開展電影事業；更令中國輿論沸騰的是，趙婷2013年接受《電影製作人》訪問時曾說「中國是一個充滿謊言的地方」，《電影製作人》雖在《游牧人生》於中國公布上映日前將該段落刪除，但仍遭有心人士挖出。

結果先是中國知名網站「豆瓣」上的《游牧人生》海報已被撤下，且從上映清單中消失，接著有微信用戶指先前PO出與《游牧人生》相關文章被以違反規定遭刪除。

現在不僅《游牧人生》上應可能生變，趙婷的另一部商業電影為漫威超級英雄《永恆族》，卡司包括安潔莉納裘莉、《冰與火之歌》基特哈靈頓等知名演員，若真的遭當局封殺，票房恐大受打擊。

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