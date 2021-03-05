武漢肺炎》進口疫苗遭歐盟擋路 澳洲：失望沮喪

歐盟援引關於疫苗的法規，阻擋了25萬劑疫苗出口到澳洲。示意圖。（法新社資料照）

2021/03/05 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟今（5）日宣布，原定要從義大利運往澳洲的25萬劑牛津/AZ武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗違反了疫苗出口法規，因此禁止出口。澳洲則以「感到失望且沮喪」回應，同時也向國民表示這不會對既定的疫苗接種計畫造成影響。

《德新社》報導，歐盟今年1月與負責生產牛津/AZ疫苗的阿斯特捷利康公司（AstraZeneca）制定了一項監督疫苗的協議，內容規定，如果歐盟認定阿斯特捷利康沒有滿足當初雙方約定的疫苗數量，歐盟便有權禁止疫苗出口。

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義大利外長迪馬奧（Luigi Di Maio）在臉書上寫道，「根據歐盟規章，澳大利亞現在並不被認為是一個「脆弱的」國家。（禁止疫苗出口）並不是針對澳洲的敵意行為，這件事也在歐盟的出口框架內。」

澳大利亞財政部長伯明罕（Simon Birmingham）則向媒體表示，「顯然地，我們對這樁決策感到非常的失望還有沮喪，但這也說明了我們為何要準備雙重保險備案」、「世界現在正處於極度未知的領域，所以有些國家撕毀規則的舉動我們也不足為奇」。

澳洲內政部長達頓（Peter Dutton）也說，「這個25萬劑的問題不會影響到疫苗接種計畫，」他指出，由澳洲本地生產的AZ疫苗將在數週內準備就緒。

根據世界衛生組織（WHO）統計，澳大利亞病例數累積2萬9002例，另有909起死亡案例。

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