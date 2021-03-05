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    力挺！自民黨國會議員：中國對台施壓 恐影響日本國安

    因應美國拜登政府跟隨前朝川普政府腳步持續重視台灣，日本國會有成員認為，「中國對台灣施加的壓力也可能影響日本的國家安全」。圖為中國領導人習近平。（美聯社）

    因應美國拜登政府跟隨前朝川普政府腳步持續重視台灣，日本國會有成員認為，「中國對台灣施加的壓力也可能影響日本的國家安全」。圖為中國領導人習近平。（美聯社）

    2021/03/05 18:21

    〔即時新聞／綜合報導〕《日本經濟新聞》今天報導，自民黨2月10日成立「台灣政策研討專案小組」，該組織認為「日方需要創造條件，以利台灣加入TPP」，自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久則認為，「中國對台灣施加的壓力也可能影響日本的國家安全」。

    報導指出，日本現與台灣沒有正式外交關係，但是自民黨依舊決定成立「台灣政策研討專案小組」，因為越來越明顯現況顯示，美國總統拜登跟隨了前朝川普政府的腳步，使台灣有望繼續獲得美國關注，自民黨內的親中派系與親台派系對此正在討論，如何使日本跟上美國新政府的步調。

    參加「台灣政策研討專案小組」會議的一位自民黨與會者說：「我們需要創造條件，以利台灣加入TPP。」這是指讓台灣加入由11個成員國組成的區域貿易協定，正式名稱為《跨太平洋夥伴全面進步協定》；其他自民黨成員則主張加強推動台日雙方之間的國家事務協調。

    自民黨外交部會會長、參議員佐藤正久則認為，「中國對台灣施加的壓力也可能影響日本的國家安全。」預計該小組將在4月之前向政府提交建議，加強日本與台灣的聯繫，包括經濟經濟層面，以及兩國國會成員之間的交流，自民黨外交事務部也成立了人權項目小組，中國鎮壓香港的民主運動人士，讓自民黨擔憂台灣可能成為下一個目標。

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