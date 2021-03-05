南韓增398例確診 京畿道佔168例、社區感染超過9成

南韓增398例確診、8例死亡。圖為南韓護士正練習提取疫苗。（歐新社）

2021/03/05 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕南韓境內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，今天南韓中央防疫對策本部通報，截至0時，南韓新增398例確診、8例死亡，目前累計9萬1638確診、累計死亡達1627例。

根據《韓聯社》 報導，南韓今公布新增398例確診，其中社區感染為381例佔9成，境外移入佔17例。詳細病例數包括首爾市129例、京畿道168例、仁川市12例。首都圈外的，釜山市20例、忠清北道19忠清南道8例，世宗市、濟州道、全羅北道、慶尚南道、江原道和慶尚北道等分別落在1至4例。

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17例境外輸入中，4例為入境檢疫時確診，13例則在隔離期間內確診，分別來自美國（6例）、菲律賓與哈薩克（4例）、印尼（1例）等國。

報導指出，單日新增病例相較前一天減少26例，時隔3日再次跌至400例以下；不過近2週單日新增病例數於300至500例徘徊，加上各地不間斷有零星感染、春季聚會出遊等人口流動率增加，以及傳播性更強的境外輸入變異病毒病例漸增等因素，未來疫情狀況將有可能反彈，因此韓防疫部門正在加大防控力度。

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