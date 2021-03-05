WHO擬直接公布完整疫源報告 多國專家要求重啟調查

武漢華南海鮮市場被外界視為武漢肺炎的病毒起源地。（法新社資料照）

2021/03/05 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）國際專家小組近期到中國進行武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情溯源調查，但多國科學家要求重啟調查，世衛預計將跳過摘要，直接公布完整報告。

《華爾街日報》報導，26名國際科學家4日公布公開信，呼籲世衛重啟武漢肺炎疫情的國際溯源調查，包括調查病毒是否從實驗室外洩，並批評先前世衛國際專家小組的疫源調查無法掌握全盤訊息。

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美國拜登政府重返世衛組織後，主張疫源調查應該更加公開透明，要求中國提供所有相關數據，包括中國首名病例的數據，並預告將會審查世衛的疫源調查報告；中國則要求世衛對美國和其他國家進行調查，質疑病毒透過冷凍食品從境外傳入武漢。

報導提到，率領世衛專家團隊的丹麥食品科學家恩巴瑞克（Peter Ben Embarek）表示，團隊已經改變計畫，取消公布期中報告，將會隨完整報告公布1份摘要。恩巴瑞克說，既然外界對這份報告的興趣濃厚，那麼只公布摘要將無法滿足好奇心。

世衛發言人指出，世衛疫源調查完整報告將在數週內公布。

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