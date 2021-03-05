國際研究出爐 中國大學生入學後 批判性思維、學術能力反下降

一項由美國、中國、俄羅斯、印度不同學術機構聯合發起的調查報告顯示，中國學生在進入大學後，批判性思維和學術能力水準出現退化情形。（歐新社）

2021/03/05 00:33

〔即時新聞／綜合報導〕一項由美國、中國、俄羅斯、印度不同學術機構聯合發起的調查報告顯示，中國學生在進入大學後，批判性思維和學術能力水準出現退化情形。

根據英國科學技術機構《Phys.org》新聞指出，該項名為「Supertest」由上述四國中的美國史丹佛大學（Stanford University）、莫斯科國立高等經濟大學 （Higher School of Economics）、美國教育測驗服務社（ETS）以及中國、印度與之合作的大學共同發起。這是一項針對俄國、中國、印度、美國工科學生表現的大規模研究，調查計算機科學和電子工程學學生在物理、數學及批判性思維方面的表現情形。

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新聞指出，有3萬名本科生加入該研究，研究樣本十分龐大，而各國樣本數大致相同。測驗對學生的能力進行了3次測驗，分別在入學時、第2年期末、畢業前。

新聞指出，在一開始，俄羅斯學生的物理、數學成績都低於中國學生，數學成績則高於印度學生。不過，兩年之後，俄羅斯和中國學生之間的差距縮小，印度學生的數學成績則追上俄羅斯學生。而研究發現，在批判性思維上，最初美國學生表現最佳，俄羅斯學生的表現比中國低、高於印度學生，隨著學生進步，美國學生出現進步，印度、俄羅斯學生大致相同，但中國學生卻明顯下降。研究人員認為，這是個嚴重的問題，為了能跟上日新月異的科技，批判性思維有助於學習、掌握新技術。

另一項出人意料的結果，是中國工科學生的學術能力變化。中國學生入學時具有很高的水準，但在學習過程中該水準下降了，而且不論是數學、物理、批判性思維上都可見到這一結果。

參與研究的加州大學伯克利分校高等教育研究中心高級研究員奇里科夫（Igor Chirikov）表示，他們在頂尖大學和一般大學都發現這個現象，一個可能的解釋是，中國大學教育方式，那邊的教育機構側重於講課，對教師的要求不如俄羅斯與印度，導致學生學習動機降低。

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