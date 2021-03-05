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    關島爭取台旅客 將台灣業務與大中華區脫鉤

    關島觀光局決定成立台灣市場發展委員會，並由關島觀光局董事主席領導，積極拓展台灣的觀光客源。過去關島觀光局由大中華市場發展委員會主管中國、香港與台灣的業務。（資料照）

    關島觀光局決定成立台灣市場發展委員會，並由關島觀光局董事主席領導，積極拓展台灣的觀光客源。過去關島觀光局由大中華市場發展委員會主管中國、香港與台灣的業務。（資料照）

    2021/03/05 10:08

    〔中央社〕關島觀光局決定成立台灣市場發展委員會，並由關島觀光局董事主席領導，積極拓展台灣的觀光客源。過去關島觀光局由大中華市場發展委員會主管中國、香港與台灣的業務。

    台灣駐關島辦事處今天晚間接受中央社記者訪問時指出，關島觀光局今天做出這項調整內部架構的決定，顯示關島政府對台灣的重視，也有助雙邊關係發展。

    關島觀光局決定成立台灣市場發展委員會（Taiwan Marketing Committee），專責處理對台灣推銷觀光的業務，關島觀光局董事主席森永慶次（Milton Keiji Morinaga）、前董事主席艾達（Sonny Ada）將擔任該委員會的主席、副主席。

    在這項變革前，關島觀光局以大中華市場發展委員會（Greater China Marketing Committee）主管中國、香港與台灣的業務；未來，中國與香港的業務則由新興市場發展委員會（New Markets Development Committee）負責。

    關島觀光局台灣區辦事處台灣代表嚴樹芬受訪指出，日本、韓國是關島觀光客的主要來源國，關島觀光局設有發展日本、韓國市場的委員會，現在成立台灣市場發展委員會，代表對台灣的重視、友好，也看好台灣市場的開發潛力。

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