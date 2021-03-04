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    自己賺還不夠！色情女模拉女兒入行 親身教「技術」

    53歲的成人女模特兒潔西（圖右）乾脆直接將21歲女兒阿芊妲（圖左）一起拉入行，親手教女兒如何擺弄性感姿勢拍影音，兩人也一起在OnlyFans平台開設帳號。（擷取自IG jessie_jo_model）

    53歲的成人女模特兒潔西（圖右）乾脆直接將21歲女兒阿芊妲（圖左）一起拉入行，親手教女兒如何擺弄性感姿勢拍影音，兩人也一起在OnlyFans平台開設帳號。（擷取自IG jessie_jo_model）

    2021/03/04 20:37

    〔即時新聞／綜合報導〕疫情期間工作難找！53歲的英國成人女模特兒潔西（Jessie Jo Richardson）乾脆直接將21歲女兒阿芊妲（Achante）一起拉入行，親手傳授女兒如何擺弄性感姿勢拍影音，兩人也一起在OnlyFans平台開設帳號，現在每週只要工作幾個小時，就能有2000英鎊（約新台幣7萬7000元）週薪入袋。

    根據《Daily Mail》報導，單親媽媽潔西已入行13年，她發現已成年的女兒喜歡穿著性感、暴露的衣服後，乾脆邀女兒一起拍攝色情影片和照片。現在兩人建立了一個OnlyFans的聯合帳號，已有超過3400人追蹤，每週只要工作幾小時，就能各有約1000元英鎊（約新台幣3萬8000元）報酬。潔西並稱，她們的男友、家人和朋友都「完全支持」她們的工作，從來沒有過負面反應。

    阿芊妲3年前以優異的成績從大學圖形設計專業科系畢業，但她申請了數百個工作後都沒有下文，尤其去年3月後英國疫情惡化，讓找工作一事難上加難，當她對母親坦承這一切令人沮喪後，潔西建議她開設一個OnlyFans專頁來秀出她性感的身材。

    阿芊妲承認，一開始她非常緊張，但是媽媽給她信心，並教她如何在脫衣時做出誘人的動作，秀出自己最吸引人的一面。阿芊妲說，其他人可能會覺得很怪，「但是我們關係一直都很緊密，她是我媽媽，為什麼我會因她裸露而感到奇怪」？阿芊妲指出，媽媽告訴她，既然喜歡穿著清涼的衣服自拍，那乾脆靠這個賺錢，「她是對的，我喜歡」！

    潔西在踏入色情業前是美容院老闆，但業績不佳，以致生活非常困苦，常常全家得靠30英鎊（約新台幣1150元）撐過一週，直到被成人業者找上，與孩子促膝長談後，徵得家人同意，才踏入色情業。潔西說，她對待孩子的態度一向開放，如果她們不同意，當時她也不會進入業界。

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