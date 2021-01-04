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    英國連6天新增5萬人染疫 在野黨籲24小時內封城

    2021/01/04 01:21

    〔中央社〕據政府統計，英國今天新增5萬4990人確診2019冠狀病毒疾病（COVID-19），連續6天超過5萬例，在野黨工黨黨魁施凱爾呼籲政府在24小時內宣布全面封城，以遏止失控的變種病毒。

    根據統計，英國今天新增454人於確診感染28天內不治，累計染疫病故數攀升至7萬5024人。確診人數則新增5萬4990人，相較上週同期的3萬501人確診增加80% 。

    「每日郵報」（Daily Mail）報導，若不以感染28 天內不治的方法計算，而以死亡證明書提到COVID-19來算，英國的病故人數已經達到9萬1000人。

    英格蘭大多數地區已列入最高防疫的第4級警報。英相強生（Boris Johnson）今天接受英國廣播公司（BBC）訪問時，並未提到會再次全面封城，不過他坦承英格蘭地區的規定「可能會變得更嚴格」。

    強生表示，他依舊認為情況在春天之前會越來越好，並希望未來3個月能有上百萬人接種疫苗。不過他也說：「我們未來數週內可能必須採取行動，會在部分地區實施更嚴格規定。」

    英格蘭地區若再度宣布封城，將是去年3月、11月以來的第3度封城。

    施凱爾（Keir Starmer）今天呼籲政府趕緊在24小時內宣布封城，且譴責強生「暗示」要採取行動，卻又拖拖拉拉。

    他表示，在英格蘭地區實施全面封城，「是控制病毒的第一步」。

    施凱爾說：「病毒顯然已經失控，首相一直暗示要採取更多限制，我說現在就馬上施行。」他也指出，無法避免的是有更多學校必須暫時關閉，「越晚採取行動，情況就會更糟」。（編輯：陳彥鈞）

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