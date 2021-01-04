影片曝光！UFO飛越夏威夷 目擊者狂追竟沉入海洋

2021/01/04 00:49

〔即時新聞／綜合報導〕上週有人在美國夏威夷歐胡島（Oʻahu）驚見夜空中出現1個藍色棒狀不明飛行物體（UFO），美國聯邦航空總署（FAA）接獲多起目擊報告，許多居民指稱，該物體在空中飛行，接著沉入海，影片與照片陸續在網路上曝光。

根據《夏威夷News Now》、《紐約時報》報導，2020年12月29日晚間8點11分許，歐胡島許多民眾目擊天空中出現藍色棒狀UFO，還因此撥打緊急電話「911」，當地女性莫里亞（Moriah）指稱，該物體「移動得非常快」，但沒有發出任何聲音，據她敘述，該物體「比電線桿還大」。

目擊者薛普（Minitina Sape）把拍攝到的照片、影片公布在網路上，引發當地媒體報導，畫面中央的亮點就是目擊者所指稱的不明飛行物。（圖取自Hawaii News Now）

莫里亞當時與伴侶共同目擊不明飛行物體，他們乘車追趕3英里，最後把車停在法靈頓高速公路（Farrington Highway），在那裡，兩人看見幽浮沉入海中，他們立刻拿起手機打電話報警，當警方趕抵時，他們又看到了1道不明白光，與藍色幽浮的運動方向相同，卻在飛越山頭時消失。

美國聯邦航空管理局發言人格雷戈爾（Ian Gregor）指出，當時該地區沒有飛機失蹤或發生事故，但可能有飛機降落；而檀香山警方也表示，他們沒有任何相關訊息；另1名目擊者薛普（Minitina Sape）則把拍攝到的照片、影片公布在網路上，引發熱議。

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk — Josh Thomas （@milehigherjosh） January 3, 2021

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