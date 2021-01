影片曝光！UFO飛越夏威夷 目擊者狂追竟沉入海洋

2021/01/04 00:49

〔即時新聞/綜合報導〕上週有人在美國夏威夷歐胡島(Oʻahu)驚見夜空中出現1個藍色棒狀不明飛行物體(UFO),美國聯邦航空總署(FAA)接獲多起目擊報告,許多居民指稱,該物體在空中飛行,接著沉入海,影片與照片陸續在網路上曝光。

根據《夏威夷News Now》、《紐約時報》報導,2020年12月29日晚間8點11分許,歐胡島許多民眾目擊天空中出現藍色棒狀UFO,還因此撥打緊急電話「911」,當地女性莫里亞(Moriah)指稱,該物體「移動得非常快」,但沒有發出任何聲音,據她敘述,該物體「比電線桿還大」。

莫里亞當時與伴侶共同目擊不明飛行物體,他們乘車追趕3英里,最後把車停在法靈頓高速公路(Farrington Highway),在那裡,兩人看見幽浮沉入海中,他們立刻拿起手機打電話報警,當警方趕抵時,他們又看到了1道不明白光,與藍色幽浮的運動方向相同,卻在飛越山頭時消失。

美國聯邦航空管理局發言人格雷戈爾(Ian Gregor)指出,當時該地區沒有飛機失蹤或發生事故,但可能有飛機降落;而檀香山警方也表示,他們沒有任何相關訊息;另1名目擊者薛普(Minitina Sape)則把拍攝到的照片、影片公布在網路上,引發熱議。

Incredible Blue UFO spotted in Hawaii that the FAA confirmed was not a known aircraft of any kind. Amazing stuff pic.twitter.com/4wYOqEP4qk