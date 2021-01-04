全球8萬藏人投票參與西藏流亡政府大選

流亡藏人今天帶著口罩，在印度達蘭薩拉對西藏議員及最高首長進行投票。（歐新社）

2021/01/04 01:14

〔即時新聞／綜合報導〕「藏人行政中央」（俗稱西藏流亡政府）今天（3日）舉行大選，世界各地多達8萬藏人登記投票；「藏人行政中央」位於印度達蘭薩拉，當地設有16個投票所，今日將選出政治上的新領導人。

綜合外媒報導，世界各地多達8萬藏人登記參與這次投票，光是印度達蘭薩拉就有16個投票所，這次投票將改選「藏人行政中央」最高行政首長司政與議員。

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最高行政首長司政共有7位候選人參選，今天第一輪選舉將選出2位領先者與90位議員。4月將舉行第二輪投票，由兩位領先的候選人中選出司政當選人。

今天達蘭薩拉的投票所有數百人排隊，忍受酷寒、冷雨，戴口罩、保持社交距離及手部清潔等防疫措施現場投票。受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）影響，本次選舉登記選民降低，但投票率仍預計比2016年高。

現任的藏人中央政府司政洛桑森格（Lobsang Sangay）即將在5月卸任，他表示：「我們透過這種方式，向北京發出明確的訊息，那就是西藏正被佔領，而流亡藏人仍是自由的。若有機會，我們就會選擇民主。」

西藏流亡政府成立於1959年，已改稱藏人行政中央，設有行政、立法與司法機關，自2011年開始以普選方式選出最高首長。

中國不承認西藏流亡政府，自2010年來就未與達賴喇嘛的代表進行任何對話。印度雖然西藏視為中國的一部分，仍接待來自西藏的流亡者。

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