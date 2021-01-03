習近平自誇「書寫抗疫史詩」 法媒轟：全球180萬人死亡

習近平（見圖）在2021新年賀詞談話中，誇耀中國「書寫了抗疫史詩」。（美聯社檔案照）

2021/01/03 23:55

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，中國國家主席習近平去年12月31日發表2021新年賀詞談話，竟稱中國「書寫了抗疫史詩」，法媒對此砲轟：「全球180萬人死亡的悲劇就被習近平輕而易舉地稱之為『堅忍不拔書寫了抗疫史詩』」。

根據《法廣》（RFI）指出，中國武漢肺炎疫情廣受國際社會揭發，「不惜隱瞞早期疫情傳播真相，導致疫情全球大流行」，如今導致全世界180萬人死亡，習近平卻輕而易舉地將這場悲劇稱作「堅忍不拔書寫了抗疫史詩」，疫情起源並未查明，而最新《美聯社》調查也發現習近平親自介入溯源調查。

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《法廣》抨擊，中國除了武漢，各大城市都取消大型跨年活動，「武漢人知道本城疫情的真相嗎，他們知道為什麼其他城市至今不讓狂歡慶祝『抗疫史詩』的真相嗎？」2003年SARS疫情，北京2000起病例、廣東1514起病例，多過武漢2020年Covid-19的確診、死亡人數，既然如此，「武漢為何要封城呢？」

《法廣》強調，中國到現在還繼續打壓發掘真相的人，習近平甚至將脫貧列入中國的另一項成就，卻沒提對香港人權的迫害，法國《世界報》控習近平的另一項「成功」是「背棄對國際的承諾」，習近平為何不把這種「極不平凡」放進他的新年賀詞中？《法廣》寫道「習近平在西方遭到越來越強烈的反感，而他在中國成為一個不可一世的強人」。

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