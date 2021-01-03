為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    習近平自誇「書寫抗疫史詩」 法媒轟：全球180萬人死亡

    習近平（見圖）在2021新年賀詞談話中，誇耀中國「書寫了抗疫史詩」。（美聯社檔案照）

    習近平（見圖）在2021新年賀詞談話中，誇耀中國「書寫了抗疫史詩」。（美聯社檔案照）

    2021/01/03 23:55

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）持續肆虐全球，中國國家主席習近平去年12月31日發表2021新年賀詞談話，竟稱中國「書寫了抗疫史詩」，法媒對此砲轟：「全球180萬人死亡的悲劇就被習近平輕而易舉地稱之為『堅忍不拔書寫了抗疫史詩』」。

    根據《法廣》（RFI）指出，中國武漢肺炎疫情廣受國際社會揭發，「不惜隱瞞早期疫情傳播真相，導致疫情全球大流行」，如今導致全世界180萬人死亡，習近平卻輕而易舉地將這場悲劇稱作「堅忍不拔書寫了抗疫史詩」，疫情起源並未查明，而最新《美聯社》調查也發現習近平親自介入溯源調查。

    《法廣》抨擊，中國除了武漢，各大城市都取消大型跨年活動，「武漢人知道本城疫情的真相嗎，他們知道為什麼其他城市至今不讓狂歡慶祝『抗疫史詩』的真相嗎？」2003年SARS疫情，北京2000起病例、廣東1514起病例，多過武漢2020年Covid-19的確診、死亡人數，既然如此，「武漢為何要封城呢？」

    《法廣》強調，中國到現在還繼續打壓發掘真相的人，習近平甚至將脫貧列入中國的另一項成就，卻沒提對香港人權的迫害，法國《世界報》控習近平的另一項「成功」是「背棄對國際的承諾」，習近平為何不把這種「極不平凡」放進他的新年賀詞中？《法廣》寫道「習近平在西方遭到越來越強烈的反感，而他在中國成為一個不可一世的強人」。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    武漢肺炎》美副國安顧問博明：新冠病毒最可能來自實驗室
    2021/01/04 00:44

    武漢肺炎》美副國安顧問博明：新冠病毒最可能來自實驗室
    中國又見毒王 1人擴大到33人 家庭聚會、社區互動釀禍
    2021/01/03 22:02

    中國又見毒王 1人擴大到33人 家庭聚會、社區互動釀禍
    武漢肺炎》疫情恐大規模爆發！內蒙古擬建43間方艙醫院
    2021/01/03 20:11

    武漢肺炎》疫情恐大規模爆發！內蒙古擬建43間方艙醫院
    自由航行！上週美軍雙艦過台海 中國這2人氣噗噗說話了
    2021/01/03 19:44

    自由航行！上週美軍雙艦過台海 中國這2人氣噗噗說話了

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    浪漫另一解！紐約時代廣場跨年夜…只有市長擁夫人共舞
    2021/01/03 06:28

    浪漫另一解！紐約時代廣場跨年夜…只有市長擁夫人共舞

    驚險度過2020！外媒駐中國記者曝噩夢：不知哪天就輪到你
    2021/01/03 06:43

    驚險度過2020！外媒駐中國記者曝噩夢：不知哪天就輪到你

    義大利新增364人染疫不治 累計病故7萬4985例
    2021/01/03 02:45

    義大利新增364人染疫不治 累計病故7萬4985例

    強化印太抗衡中國能力 美參院通過挺台國防授權法
    2021/01/03 05:30

    強化印太抗衡中國能力 美參院通過挺台國防授權法

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播