驚！ 2020年航空業受疫情重挫 飛機失事死亡人數比2019年多

航空業2020年受到武漢肺炎影響削減大量航班，但飛機失事死亡人數卻依舊比2019年多。圖為2020年巴基斯坦客機墜毀於住宅區。（法新社）

2021/01/03 14:14

〔即時新聞／綜合報導〕全球航空業幾乎整個2020年都受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，載客量大受打擊之下削減大量航班，但2020飛機失事死亡人數卻依舊比2019年多。

據《衛報》報導，荷蘭管理諮詢公司To70調查發現，2020年發生40起涉及大型商用客機的意外，其中5起為死亡事故，共有299人喪生；2019年雖然發生86起意外且其中8起為死亡事故，但罹難人數為257人。

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航班追蹤網站Flightradar24顯示，2020年全球的商業航班下降了42％，減為2440萬架次。不過，To70指出，大型商用客機2020年每百萬次飛行中有0.27起致命事故，高於2019年每百萬次飛行的0.18起。To70所統計的數據只限於各種大型客機，不包括小型通勤飛機。

在2020年因飛機失事死亡的299人當中，有超過一半來自於同年1月在伊朗領空遭擊落的烏克蘭班機，共有176人喪命；2020年第2大致命的飛機事故，則是5月的巴基斯坦客機墜毀於住宅區，造成98人死亡。

航空安全網（ASN）則指出，在過去20年當中，飛航事故所造成的死亡人數急遽下降，2005年時有1015人因墜機喪生，但在最近5年裡，商用客機和貨運飛機平均只發生了14起致命事故，每年平均造成345人死亡。

2017年是航空業有記錄以來最安全的一年，僅發生了2起涉及區域運輸的螺旋槳飛機致命事故，造成13人罹難，商用客機當年沒有發生過死亡事件。

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