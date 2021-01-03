為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    驚！ 2020年航空業受疫情重挫 飛機失事死亡人數比2019年多

    航空業2020年受到武漢肺炎影響削減大量航班，但飛機失事死亡人數卻依舊比2019年多。圖為2020年巴基斯坦客機墜毀於住宅區。（法新社）

    航空業2020年受到武漢肺炎影響削減大量航班，但飛機失事死亡人數卻依舊比2019年多。圖為2020年巴基斯坦客機墜毀於住宅區。（法新社）

    2021/01/03 14:14

    〔即時新聞／綜合報導〕全球航空業幾乎整個2020年都受到武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，載客量大受打擊之下削減大量航班，但2020飛機失事死亡人數卻依舊比2019年多。

    《衛報》報導，荷蘭管理諮詢公司To70調查發現，2020年發生40起涉及大型商用客機的意外，其中5起為死亡事故，共有299人喪生；2019年雖然發生86起意外且其中8起為死亡事故，但罹難人數為257人。

    航班追蹤網站Flightradar24顯示，2020年全球的商業航班下降了42％，減為2440萬架次。不過，To70指出，大型商用客機2020年每百萬次飛行中有0.27起致命事故，高於2019年每百萬次飛行的0.18起。To70所統計的數據只限於各種大型客機，不包括小型通勤飛機。

    在2020年因飛機失事死亡的299人當中，有超過一半來自於同年1月在伊朗領空遭擊落的烏克蘭班機，共有176人喪命；2020年第2大致命的飛機事故，則是5月的巴基斯坦客機墜毀於住宅區，造成98人死亡。

    航空安全網（ASN）則指出，在過去20年當中，飛航事故所造成的死亡人數急遽下降，2005年時有1015人因墜機喪生，但在最近5年裡，商用客機和貨運飛機平均只發生了14起致命事故，每年平均造成345人死亡。

    2017年是航空業有記錄以來最安全的一年，僅發生了2起涉及區域運輸的螺旋槳飛機致命事故，造成13人罹難，商用客機當年沒有發生過死亡事件。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    嚇死！疑暴風雪襲擊 美廉航精神航空班機滑出跑道機上111人驚魂
    2020/12/18 12:21

    嚇死！疑暴風雪襲擊 美廉航精神航空班機滑出跑道機上111人驚魂
    日本飛航管制系統看不到飛機！10機場約40航班延誤
    2020/12/14 11:34

    日本飛航管制系統看不到飛機！10機場約40航班延誤
    史上首次！阿拉斯加航空班機 降落時撞飛棕熊
    2020/11/16 15:42

    史上首次！阿拉斯加航空班機 降落時撞飛棕熊
    印航班機衝出跑道斷兩截！ 機上190人至少17死
    2020/08/08 06:53

    印航班機衝出跑道斷兩截！ 機上190人至少17死

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    國際今日熱門
    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了
    2021/01/02 18:18

    祈求疫情快走？一張照讓日本人哀嘆：看來疫情不會結束了

    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜
    2021/01/02 17:39

    許智峯及家人信用卡被取消 批滙豐行為如強盜

    願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲
    2021/01/02 20:18

    願榮光歸香港！流亡港人元旦四海齊唱反送中主題曲

    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄
    2021/01/02 17:47

    打到一半沒電！中國LOL比賽突斷電 中網友批淪笑柄

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播