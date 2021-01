紐約皇后區愛心冰箱遭蓄意破壞 地上撒滿米飯、餐盒

2021/01/03 13:01

〔即時新聞/綜合報導〕紐約參議員潔西卡(Jessica Ramos)為了武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)設置在紐約皇后區(Queens)東埃姆赫斯特(East Elmhurst)一處免費提供窮人餐點的冰箱,在日前遭到了蓄意破壞,導致許多經濟弱勢者面臨無食物吃的窘境,相當惡質。

綜合外媒報導,潔西卡表示,在美東時間元月一日晚上接獲消息,社區冰箱的門和電網隔板都被人蓄意拆下,地上撒滿了米飯和餐盒,顯然是遭到蓄意破壞,她說這是仇恨行為。冰箱內的食物都是當地企業捐贈的飯菜、水果及蔬菜,許多人是靠此冰箱餬口。

她補充,在武肺肆虐疫情高峰,東埃姆赫斯特是染疫最嚴重的地區,而且此區許多經濟弱勢的居民,都沒有領到任何失業救濟金,也沒有保險保障。她的辦公室正在蒐集監視影像,了解狀況,但目前尚未通報紐約市警局此狀況。

社區冰箱遭到破壞後,潔西卡為了修復也隨即發起了募款活動,截止目前為止,已有492名善心人士慷慨解囊,募得了2萬美元(約56萬台幣)的捐款,她承諾會在未來數週內修復冰箱,並重新補滿食物。

The community fridge outside our district office was vandalized and destroyed last night. So many of our neighbors depend on the generosity of other neighbors to get through these difficult times. Now this lifeline is gone. I’m heartbroken. pic.twitter.com/NACU1M5hI5