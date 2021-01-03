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    紐約皇后區愛心冰箱遭蓄意破壞 地上撒滿米飯、餐盒

    美國紐約皇后區一處社區冰箱，日前遭人蓄意破壞，導致經濟弱勢者面臨無食物吃的窘境。（示意圖，美聯社檔案照）

    美國紐約皇后區一處社區冰箱，日前遭人蓄意破壞，導致經濟弱勢者面臨無食物吃的窘境。（示意圖，美聯社檔案照）

    2021/01/03 13:01

    〔即時新聞／綜合報導〕紐約參議員潔西卡（Jessica Ramos）為了武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）設置在紐約皇后區（Queens）東埃姆赫斯特（East Elmhurst）一處免費提供窮人餐點的冰箱，在日前遭到了蓄意破壞，導致許多經濟弱勢者面臨無食物吃的窘境，相當惡質。

    綜合外媒報導，潔西卡表示，在美東時間元月一日晚上接獲消息，社區冰箱的門和電網隔板都被人蓄意拆下，地上撒滿了米飯和餐盒，顯然是遭到蓄意破壞，她說這是仇恨行為。冰箱內的食物都是當地企業捐贈的飯菜、水果及蔬菜，許多人是靠此冰箱餬口。

    她補充，在武肺肆虐疫情高峰，東埃姆赫斯特是染疫最嚴重的地區，而且此區許多經濟弱勢的居民，都沒有領到任何失業救濟金，也沒有保險保障。她的辦公室正在蒐集監視影像，了解狀況，但目前尚未通報紐約市警局此狀況。

    社區冰箱遭到破壞後，潔西卡為了修復也隨即發起了募款活動，截止目前為止，已有492名善心人士慷慨解囊，募得了2萬美元（約56萬台幣）的捐款，她承諾會在未來數週內修復冰箱，並重新補滿食物。

    社區冰箱被破壞後，現場杯盤狼藉。（圖擷自紐約參議員Jessica Ramos推特）

    社區冰箱被破壞後，現場杯盤狼藉。（圖擷自紐約參議員Jessica Ramos推特）

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