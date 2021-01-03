為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    高級黑？習近平2021新年賀辭講話畫面曝光 反習觀察指疑點重重

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    2021/01/03 09:15

    〔即時新聞／綜合報導〕2021年開始了！中共總書記習近平照例在新年開始發表賀辭談話，不過，今年釋出的畫面，卻惹出外界不同觀察，包括他的4張個人照片都被加入黑框，罕見的出現他與妻兒一家三口合照照片等，更有評論指他是按稿照讀，疑似神情恍忽、反應遲純…等，跟之前盛傳他疑似腦瘤開刀的說法有呼應效果，這種種揣測加在一起放在2021年一開始，被認為是對習近平的「高級黑」。

    綜合媒體報導，根據中國央視釋出的習近平新年賀辭畫面，是在2020年12月31日之前即已錄製，直到2021年元旦才播放，背景是他在辦公室，就在書桌前發表談話，背景是他的書架，書架上有21張照片，有13張是新照片，其中7張是家庭照，4張是習近平個人照，而這些照片的曝光及裱框的顏色都成新的觀察重點。

    在習近平辦公室照片，等於是從年輕到目前的一系列照片，包括與父親合照、夫人彭麗媛年輕照、夫妻合照、跟妻女合照等，家庭都是「棕黃色邊框」，而習近平個人照卻是深色框，《看中國》解讀「罕見」，還指「宛如『遺照』」，網上直評是「高級黑」。

    而知名中國政論名嘴陳破空更從習近平談話畫面，逐個解讀動作，包括習近平是看著讀稿機讀稿，還反應遲緩，一臉病容，雙手放在桌上一動不動，不像是新年賀辭，更像是念悼辭，這跟最近傳言習近平身體出問題謀合，除了手腳出問題之外，也傳面臨腦瘤手術，而習近平身體健康欠佳的傳聞，疑似是中共黨內反習勢力放出風聲，由「出口轉內銷」方式發聲，但是否真實，有待驗證。

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中國老調重彈 堅持「一中」
    2021/01/02 05:30

    中國老調重彈 堅持「一中」
    北京嚴控病毒起源研究！ 美聯社：習近平一手主導
    2021/01/01 07:14

    北京嚴控病毒起源研究！ 美聯社：習近平一手主導

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    出席全國政協茶會 習近平：堅持一中原則、九二共識
    2020/12/31 22:14

    出席全國政協茶會 習近平：堅持一中原則、九二共識
    習近平新年賀詞未提兩岸及港澳 著眼宣揚抗疫、脫貧成效
    2020/12/31 21:13

    習近平新年賀詞未提兩岸及港澳 著眼宣揚抗疫、脫貧成效

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    網瘋傳習近平患腦瘤？郭文貴爆中共內部確有異狀
    2020/12/31 14:57

    網瘋傳習近平患腦瘤？郭文貴爆中共內部確有異狀
    國際今日熱門
    參院推翻總統否決「國防授權法」 川普：可悲！
    2021/01/02 11:09

    參院推翻總統否決「國防授權法」 川普：可悲！

    中國臨汾強行沒收爐具、存煤 民眾零下15度無法取暖
    2021/01/02 10:50

    中國臨汾強行沒收爐具、存煤 民眾零下15度無法取暖

    2021全球最受期待8大建築 台灣這棟登上《CNN》首頁
    2021/01/02 10:53

    2021全球最受期待8大建築 台灣這棟登上《CNN》首頁

    北太平洋有史以來最強溫帶氣旋 炸彈氣旋襲阿留申群島
    2021/01/02 11:05

    北太平洋有史以來最強溫帶氣旋 炸彈氣旋襲阿留申群島

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播