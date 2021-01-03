高級黑？習近平2021新年賀辭講話畫面曝光 反習觀察指疑點重重

中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

2021/01/03 09:15

〔即時新聞／綜合報導〕2021年開始了！中共總書記習近平照例在新年開始發表賀辭談話，不過，今年釋出的畫面，卻惹出外界不同觀察，包括他的4張個人照片都被加入黑框，罕見的出現他與妻兒一家三口合照照片等，更有評論指他是按稿照讀，疑似神情恍忽、反應遲純…等，跟之前盛傳他疑似腦瘤開刀的說法有呼應效果，這種種揣測加在一起放在2021年一開始，被認為是對習近平的「高級黑」。

綜合媒體報導，根據中國央視釋出的習近平新年賀辭畫面，是在2020年12月31日之前即已錄製，直到2021年元旦才播放，背景是他在辦公室，就在書桌前發表談話，背景是他的書架，書架上有21張照片，有13張是新照片，其中7張是家庭照，4張是習近平個人照，而這些照片的曝光及裱框的顏色都成新的觀察重點。

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在習近平辦公室照片，等於是從年輕到目前的一系列照片，包括與父親合照、夫人彭麗媛年輕照、夫妻合照、跟妻女合照等，家庭都是「棕黃色邊框」，而習近平個人照卻是深色框，《看中國》解讀「罕見」，還指「宛如『遺照』」，網上直評是「高級黑」。

而知名中國政論名嘴陳破空更從習近平談話畫面，逐個解讀動作，包括習近平是看著讀稿機讀稿，還反應遲緩，一臉病容，雙手放在桌上一動不動，不像是新年賀辭，更像是念悼辭，這跟最近傳言習近平身體出問題謀合，除了手腳出問題之外，也傳面臨腦瘤手術，而習近平身體健康欠佳的傳聞，疑似是中共黨內反習勢力放出風聲，由「出口轉內銷」方式發聲，但是否真實，有待驗證。

中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

中共總書記習近平發表2021新年賀辭，動作、表情及背後新增照片都成觀察重點。（圖擷取自中國央視）

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