為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日媒爆料：中共高層傳走私中製疫苗赴日 供日富豪秘密接種

    有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將疫苗走私進日本，提供多位知名企業家在內的日本富豪們接種。此為疫苗示意圖。（法新社）

    有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將疫苗走私進日本，提供多位知名企業家在內的日本富豪們接種。此為疫苗示意圖。（法新社）

    2021/01/02 14:58

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在各國肆虐，全球已有183萬人喪生，日本預計2、3月開始對部分民眾施打疫苗，然而有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將疫苗走私進日本，提供多位知名企業家在內的日本富豪們接種。

    根據《每日新聞》報導，日本某資訊科技業的社長及其妻子去年12月12日晚間6時30分許出現在東京品川區一間診所中，院方當時由院長本人及一名中國男子出面接待，雙方在簡短的談話後便開始進行疫苗接種流程。

    報導指出，中國男子在過程中一度離開現場，從隔壁房間的冰箱中取出一個約A4大小的不鏽鋼盒子，打開後內部藏有兩個注射器及一個5毫升容器，上面的標籤寫有日期、「COVID-19」及「新冠肺炎疫苗」等字樣，院方表示，這是由中國製造的疫苗。

    消息人士透露，自去年11月以來，日本已知有18名知名企業家、富裕人士及其家屬透過此管道接種了中國製疫苗，據稱，這批疫苗是由一名與中國共產黨高層有密切關係的中國人士提供。

    《每日新聞》指出，從境外攜帶非供己用的疫苗入境日本是非法行為，而中方似乎打算透過提供日本企業家施打疫苗來擴大其影響力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學
    2021/01/02 14:48

    英國允許「混合接種」不同藥廠疫苗 挨轟放棄科學
    美醫護人員打莫德納疫苗 出現嚴重過敏反應住院
    2021/01/02 13:48

    美醫護人員打莫德納疫苗 出現嚴重過敏反應住院

    過年別只會摸八圈　試試家庭式品酒會
    單日破千人確診疫情迅速蔓延 東京請求中央發布緊急事態宣言
    2021/01/02 11:44

    單日破千人確診疫情迅速蔓延 東京請求中央發布緊急事態宣言
    武漢肺炎》日添3211例再創新高 厚勞省預計今核可輝瑞疫苗
    2020/12/18 10:13

    武漢肺炎》日添3211例再創新高 厚勞省預計今核可輝瑞疫苗

    2020年度輕鬆理財APP：投資人首推…
    日本疫情再攀高峰 菅義偉：與地方政府合作、尋求萬全對策
    2020/11/20 12:12

    日本疫情再攀高峰 菅義偉：與地方政府合作、尋求萬全對策
    日本藥廠台灣分部驚遭網路攻擊 部分資料遭竊
    2020/10/23 00:16

    日本藥廠台灣分部驚遭網路攻擊 部分資料遭竊
    國際今日熱門
    美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好
    2021/01/01 19:27

    美喬治亞州聯邦參議員補選提前投票截止 民主黨選情看好

    武漢肺炎》泰國疫情延燒 曼谷關閉學校、托育所2週
    2021/01/01 20:29

    武漢肺炎》泰國疫情延燒 曼谷關閉學校、托育所2週

    誤闖山大王地盤？ 女遊客被野猴扯衣騎上身
    2021/01/01 22:06

    誤闖山大王地盤？ 女遊客被野猴扯衣騎上身 影片

    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻
    2021/01/01 20:09

    日本重症患者716人創新高 東京神奈川疫情嚴峻

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播