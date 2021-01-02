日媒爆料：中共高層傳走私中製疫苗赴日 供日富豪秘密接種

有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將疫苗走私進日本，提供多位知名企業家在內的日本富豪們接種。此為疫苗示意圖。（法新社）

2021/01/02 14:58

〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情持續在各國肆虐，全球已有183萬人喪生，日本預計2、3月開始對部分民眾施打疫苗，然而有日本媒體披露，一名與中共有密切關係的中國人士將疫苗走私進日本，提供多位知名企業家在內的日本富豪們接種。

根據《每日新聞》報導，日本某資訊科技業的社長及其妻子去年12月12日晚間6時30分許出現在東京品川區一間診所中，院方當時由院長本人及一名中國男子出面接待，雙方在簡短的談話後便開始進行疫苗接種流程。

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報導指出，中國男子在過程中一度離開現場，從隔壁房間的冰箱中取出一個約A4大小的不鏽鋼盒子，打開後內部藏有兩個注射器及一個5毫升容器，上面的標籤寫有日期、「COVID-19」及「新冠肺炎疫苗」等字樣，院方表示，這是由中國製造的疫苗。

消息人士透露，自去年11月以來，日本已知有18名知名企業家、富裕人士及其家屬透過此管道接種了中國製疫苗，據稱，這批疫苗是由一名與中國共產黨高層有密切關係的中國人士提供。

《每日新聞》指出，從境外攜帶非供己用的疫苗入境日本是非法行為，而中方似乎打算透過提供日本企業家施打疫苗來擴大其影響力。

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