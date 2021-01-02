2021全球最受期待8大建築 台灣這棟登上《CNN》首頁

CNN》在官網首頁評選全球今年將落成的8個顛覆性建築，我國位於士林夜市舊址的台北表演藝術中心登上榜單。（資料照）

2021/01/02 10:53

〔即時新聞／綜合報導〕送別充滿災厄的2020並邁入嶄新2021年，《CNN》在官網首頁評選全球今年將落成的8個顛覆性建築，我國位於士林夜市舊址的台北表演藝術中心（下稱北藝中心）登上榜單，CNN更稱其將成為當代台北的新地標。

《CNN》今日公布一份榜單，評選出全球將在新的一年內竣工或對外開放的8間建築物，分別為美國紐約的「Far Rockaway圖書館」、台灣台北的「北藝中心」、厄瓜多基多的「Aquarela綜合住宅建築」、丹麥倫內的「GSH飯店」、匈牙利布達佩斯的「匈牙利音樂之家」、荷蘭阿姆斯特丹的「OurDomain學生公寓」、巴西聖維森特市的「漂浮音樂中心」以及中國廣州的「融創廣州劇院」。

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《CNN》在內文中盛讚了北藝中心引人注目的設計外觀，稱其外嵌式球體構造相當吸睛，認為其必將成為台北市的當代地標之一。

此外，北藝中心內部空間的創新規劃也成為雀屏入選的關鍵因素之一，《CNN》稱其打破了多項建築常規，並以極具「變革性」（transformative）作為最終評價。

據了解，北藝中心內部包含一座1500席的大劇院及兩座800席的中型劇場，其最大的特色是，上述三座劇場平時可獨立運作，若有大型演出需求時，亦可將所有劇場連通組成一座可容納2550席的「超級大劇場」。

事實上，北藝中心特殊的外觀設計一直受到民眾熱議，有人認為像皮蛋豆腐、貢丸，甚至還有網友大酸是「史上最大外痔」，不過也有人表示此外型設計並不差，並舉歐美諸多外型特異的建築為其背書，由於評論範圍涉及主觀審美因素，雙方人馬始終爭論不休。

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