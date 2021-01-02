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    參院推翻總統否決「國防授權法」 川普：可悲！

    美國聯邦參議院1日也壓倒性推翻總統川普對「國防授權法」的否決。（法新社資料照）

    美國聯邦參議院1日也壓倒性推翻總統川普對「國防授權法」的否決。（法新社資料照）

    2021/01/02 11:09

    首次上稿 07:18
    更新時間 11:09

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普去年12月23日否決「2021財政年度國防授權法案」（NDAA）後，繼聯邦眾議院上週推翻川普的否決後，參議院1日也壓倒性推翻川普的否決。對此，川普痛批，參院錯過廢除「通訊端正法」第230條的機會，「可悲！」

    川普：參院行動不明智

    川普1日推文說，「我們的共和黨參議院剛剛錯過了廢除第230條的機會，該條款給予大科技公司無限的權力。可悲！ ！ ！他們現在希望給遭受中國病毒襲擊的人們600美元，而非他們急需的2000美元。不公平，也不明智！」

    川普去年12月23日否決了「2021財政年度國防授權法」，他認為法案未有重要的國家安全政策，包含不尊重退伍軍人和軍隊歷史的規定，並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸。川普也重申對「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條的不滿，指「第230條」促進外國假消息在網路傳播，這對美國國家安全和選舉完整性構成嚴重威脅。

    參眾兩院推翻川普否決

    民主黨控制的眾議院去年12月28日重新表決，以322票對87票推過推翻川普的表決；共和黨掌控的參議院1日以81票贊成、13票反對，推翻川普對「國防授權法」的否決，此次為川普任內國會首次推翻他的否決。

    法案內含挺台抗中聲明

    「2021財政年度國防授權法」與台灣有關的部分包括：確認《台灣關係法》和「六項保證」為美台關係基礎；支持繼續對台軍售；建議建立美台醫療安全夥伴關係；保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範等。

    法案亦確立「太平洋威懾倡議」，預計撥款22億美元（約626億台幣），強化美國在印太地區的威懾和防禦能力，包括提前部署裝備、彈藥、燃料等物資，推動聯合軍事演習、訓練、實驗和創新，改善基礎設施等；同時也將深化與盟邦的合作，以制衡中國軍事發展。

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