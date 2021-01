參院推翻總統否決「國防授權法」 川普：可悲！

2021/01/02 11:09

〔即時新聞/綜合報導〕美國總統川普去年12月23日否決「2021財政年度國防授權法案」(NDAA)後,繼聯邦眾議院上週推翻川普的否決後,參議院1日也壓倒性推翻川普的否決。對此,川普痛批,參院錯過廢除「通訊端正法」第230條的機會,「可悲!」

川普1日推文說,「我們的共和黨參議院剛剛錯過了廢除第230條的機會,該條款給予大科技公司無限的權力。可悲! ! !他們現在希望給遭受中國病毒襲擊的人們600美元,而非他們急需的2000美元。不公平,也不明智!」

川普去年12月23日否決了「2021財政年度國防授權法」,他認為法案未有重要的國家安全政策,包含不尊重退伍軍人和軍隊歷史的規定,並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸。川普也重申對「通訊端正法」(Communications Decency Act)第230條的不滿,指「第230條」促進外國假消息在網路傳播,這對美國國家安全和選舉完整性構成嚴重威脅。

民主黨控制的眾議院去年12月28日重新表決,以322票對87票推過推翻川普的表決;共和黨掌控的參議院1日以81票贊成、13票反對,推翻川普對「國防授權法」的否決,此次為川普任內國會首次推翻他的否決。

「2021財政年度國防授權法」與台灣有關的部分包括:確認《台灣關係法》和「六項保證」為美台關係基礎;支持繼續對台軍售;建議建立美台醫療安全夥伴關係;保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範等。

法案亦確立「太平洋威懾倡議」,預計撥款22億美元(約626億台幣),強化美國在印太地區的威懾和防禦能力,包括提前部署裝備、彈藥、燃料等物資,推動聯合軍事演習、訓練、實驗和創新,改善基礎設施等;同時也將深化與盟邦的合作,以制衡中國軍事發展。

