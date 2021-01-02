川普否決遭推翻 參院通過挺台抗中國防授權法

在美國總統川普任期可能僅剩的最後幾天，美國聯邦參議院1日以壓倒性票數推翻他對2021財政年度國防授權法案的否決。（路透）

2021/01/02 06:01

〔國際中心／綜合報導〕在美國總統川普任期可能僅剩的最後幾天，美國聯邦參議院1日以壓倒性票數推翻他對2021財政年度國防授權法案（NDAA）的否決。這是國會在川普擔任總統期間首次推翻他的否決，在參院100席議員中有超過80人支持推翻川普的決定，遠超過推翻總統否決所需的3分之2以上席次。

共和黨控制的參院以81票贊成、13票反對，通過7405億美元的2021年NDAA法案。民主黨佔多數的聯邦眾議院去年12月28日已表決，以322票對87票通過推翻川普對NDAA法案的否決。在嚴重分歧的國會中，這是罕見的跨黨派合作。

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參院共和黨領袖麥康奈在1日會議開始時表示，「現在是我們提交這項法案的時候了。」「這是我們提醒勇敢的軍人和他們家屬的機會，我們是他們的後盾。」

國會參眾兩院在去年12月初以壓倒性票率通過NDAA法案，但川普在12月23日否決該案。川普聲稱，這項NDAA法案是給中國和俄羅斯的「禮物」，限制他減少在阿富汗、南韓和其他地方軍隊員額的能力。川普也對重新命名紀念內戰時期南方邦聯領袖軍事設施的措辭感到憤怒。他還堅持NDAA法案應該包括廢除「通訊端正法」第230條，該條款為臉書（Facebook）、推特（Twitter）和Google等網路公司提供免責保護，他經常指責這些公司存在反保守派偏見。

川普尚未立即做出反應，但稍早前他在一系列推文中譴責國會「軟弱和疲憊的共和黨領袖」，將允許糟糕的國防法案獲得通過，這將代表「弱者對大型科技公司的懦弱和完全屈服的可恥行為」。

然而，川普所屬的共和黨議員強調該法案的重要性。共和黨籍的參院軍事委員會主席殷荷菲（James Inhofe）表示，「這對我們的國家安全和軍隊絕對至關重要」，「我們自願穿上軍裝的男女軍人永遠不應該被剝奪他們的需求。」

美國聯邦參議院1日以壓倒性票數推翻總統川普對2021財政年度國防授權法案的否決。圖為國會山莊。（法新社檔案照）

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