為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    葡萄牙接任歐盟主席國 總理：重任在肩

    葡萄牙於2021年上半年開始擔任歐盟主席國。總理科斯塔（見圖）表示非常榮幸，但也感到重任在肩。（路透）

    葡萄牙於2021年上半年開始擔任歐盟主席國。總理科斯塔（見圖）表示非常榮幸，但也感到重任在肩。（路透）

    2021/01/01 23:22

    〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙於今（1）日取代德國成為新任歐盟輪值主席國。葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）在推特上表示，從德國和梅克爾總理手中接棒後，葡萄牙覺得非常榮幸，但也感到重任在肩。

    《德國之聲中文網》報導，由於當前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍在大流行，因此葡萄牙接下來的主要任務會是推動歐盟大規模疫苗接種計劃以及處理巨額疫情紓困方案。

    歐盟於今年7月通過史上最大規模的財政協議預算案，其中包括「疫情後重建基金」以及未來7年的預算，總額近2兆歐元（約合新台幣67兆）。

    另外，葡萄牙同時也從德國那裡接手了麻煩的非洲、中東難民問題，而英國正式脫歐後接踵而來的問題也正等待葡萄牙處理。

    歐盟輪值主席國任期為6個月，下半年將由地處中歐的斯洛維尼亞接任。

    相關新聞請見︰

    「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    華盛頓不滿歐中協定 痛批歐盟對中共綏靖
    2021/01/01 14:43

    華盛頓不滿歐中協定 痛批歐盟對中共綏靖
    中國未禁強迫勞動 歐中投資協定掀反對聲浪
    2020/12/30 23:29

    中國未禁強迫勞動 歐中投資協定掀反對聲浪

    八德建設力度大 房市仍有成長空間
    降低對中國依賴！葡萄牙總理：歐盟須重建工業
    2020/11/24 14:08

    降低對中國依賴！葡萄牙總理：歐盟須重建工業
    德法提5000億歐元復甦基金 協助歐盟嚴重疫區國家
    2020/05/19 14:01

    德法提5000億歐元復甦基金 協助歐盟嚴重疫區國家

    高大特區綠園道 透天別墅賞景好珍稀
    國際今日熱門
    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人
    2021/01/01 06:12

    譚德塞致辭「祝你新年健康」各國網友嗆：為何要當中國人 影片

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三
    2021/01/01 10:30

    驚呆！2020中國十大醜陋建築出爐 奇葩飛天之吻還只排第三

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize euthanasia for terminally ill patients／紐西蘭表決通過絕症病患安樂死合法化
    2021/01/01 05:30

    中英對照讀新聞》New Zealand votes to legalize eutha…

    放出8天 黎智英又關回去
    2021/01/01 05:30

    放出8天 黎智英又關回去

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播