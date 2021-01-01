葡萄牙接任歐盟主席國 總理：重任在肩

葡萄牙於2021年上半年開始擔任歐盟主席國。總理科斯塔（見圖）表示非常榮幸，但也感到重任在肩。（路透）

2021/01/01 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕葡萄牙於今（1）日取代德國成為新任歐盟輪值主席國。葡萄牙總理科斯塔（Antonio Costa）在推特上表示，從德國和梅克爾總理手中接棒後，葡萄牙覺得非常榮幸，但也感到重任在肩。

《德國之聲中文網》報導，由於當前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）仍在大流行，因此葡萄牙接下來的主要任務會是推動歐盟大規模疫苗接種計劃以及處理巨額疫情紓困方案。

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歐盟於今年7月通過史上最大規模的財政協議預算案，其中包括「疫情後重建基金」以及未來7年的預算，總額近2兆歐元（約合新台幣67兆）。

另外，葡萄牙同時也從德國那裡接手了麻煩的非洲、中東難民問題，而英國正式脫歐後接踵而來的問題也正等待葡萄牙處理。

歐盟輪值主席國任期為6個月，下半年將由地處中歐的斯洛維尼亞接任。

A 1 de janeiro inicia-se a Presidência portuguesa da União Europeia sob o lema “Tempo de agir: por uma recuperação justa, verde e digital” É uma honra e uma enorme responsabilidade para Portugal receber o testemunho da Alemanha e da Chanceler Ângela Merkel. #EU2021PT #EU2020DE pic.twitter.com/LircqL5DJI — António Costa （@antoniocostapm） December 30, 2020

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