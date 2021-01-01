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    梵蒂岡在港使團修女河北被捕 北京劍指香港教區

    修女示意圖。（美聯社）

    修女示意圖。（美聯社）

    2021/01/01 14:01

    〔中央社〕梵蒂岡駐香港非正式外交使團的2名修女去年5月返回中國探親期間遭逮捕，一度被軟禁且仍不得離境。香港教區高層認為北京當局正在擴大對教區的控制，試圖影響下一任主教人選。

    由於梵蒂岡與中國沒有正式外交關係，梵蒂岡目前在香港派駐一個非正式使團，這個非正式辦事處位於香港九龍城亞皆老街一幢獨立別墅內，行事非常低調，甚至未名列教廷正式手冊上。

    梵蒂岡駐港代表並未具備正式的地位和北京、香港政府對等往來，沒有正式的公務，甚至不會會晤香港政府官員。

    這一切凸顯出羅馬天主教會在中國的微妙處境，羅馬天主教會在香港的許多成員堅決支持香港民主運動。

    路透社報導，如今北京當局依港區國安法消滅反對聲浪之際，梵蒂岡駐香港非正式使團以及整個香港教區，都處於北京日增的壓力之下。

    知情人士透落，去年5月，梵蒂岡駐香港非正式使團2名40多歲的修女返回中國河北省探親期間遭到逮捕，羈押3週後又被居家軟禁好幾個月，親人的住家也遭監視，相關限制直到去年11月才鬆綁。目前2名修女已可參加附近教堂的彌撒，但仍不能離開大陸回香港。

    在此之前，相關消息都未見諸媒體，在羅馬的梵蒂岡高層告訴路透社，他對這件事的解讀為北京對在港使團不滿的一個跡象。

    跟中國長期接觸的一名神職人員指出，雖然神父有時在中國被捕，但「修女遭到拘留頗不尋常」，因為當局「通常不會碰她們」。

    香港教區核心階層也感受到這股壓力，教區高層認為，北京當局試圖擴大對香港教區的控制，甚至試圖影響下一任主教人選。香港教區主教楊鳴章2019年去世，遺缺懸缺至今。他們指出，教廷與北京先前簽署「梵中主教任命臨時性協議」，賦予中國政府在任命中國大陸主教方面的重要發言權，北京正在尋求將該協議適用於香港。

    梵蒂岡並未應路透社所請對這篇報導回應。

    路透社引述未具名的梵蒂岡官員指稱，因香港是特別行政區，所以不含在中梵協議內，但隨著北京對香港施加更大的控制，有來自大陸內地的神父不斷向港區神父傳遞信息，稱中共偏愛哪些神職人員擔任主教，企圖左右下任教區主教任命。

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