武漢肺炎病毒不斷變異！ WHO通報：現有4種變種病毒

WHO在去年12月31日正式通報武漢肺炎病毒變異情形，目前已出現4種變種病毒。（歐新社）

2021/01/01 10:55

〔即時新聞／綜合報導〕世界衛生組織（WHO）在去年12月31日正式通報武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）病毒變異情形，目前已出現4種變種病毒。

綜合媒體報導，武漢肺炎疫情肆虐全球1年，各國極力抑止疫情擴散，及積極開發疫苗，不過武漢肺炎病毒也在過去1年來不斷變異，現WHO正式通報武漢肺炎目前有4種變種病毒出現。

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中國武肺病毒出現D614G突變

在2020年1月底至2月初，武肺病毒出現D614G突變，逐漸取代了最初在中國發現的病毒株，到6月，該變體成為全球武漢肺炎的主要傳播病毒類型，與最原始的病毒相比，該變體的感染性和傳播能力都更高，但不會引發更嚴重症狀，也不會影響現行的防疫措施有效性。

丹麥水貂出現變種病毒

8至9月，丹麥發現一種與水貂相關的病毒變體，被丹麥相關部門命名為「Cluster 5」，具有先前未曾觀察到的變異；丹麥初步研究發現，該變體恐減少自然感染或接種疫苗後所產生的免疫保護的範圍和持續時間，令人擔憂，所幸目前丹麥僅在9月發現了12例人體感染此變體的病例，該變體似乎並未廣泛傳播。

英國變種病毒

12月14日，英國向世衛組織報告了一種被命名為「VOC 202012/01」的變種病毒，最初出現在英格蘭東南部，初步研究顯示，該變種病毒具有更強的傳播力，但其導致的疾病嚴重程度（以住院時間和28天死亡率評估）及再感染情況並沒有變化，大多數診斷工具不受影響，截至12月30日，已31個國家和地區發現了此變種病毒。

南非變種病毒

12月18日，南非發現另一種變種病毒，出現了N501Y突變，南非將其命名為「501Y.V2」變體，目前正在南非三個省中迅速傳播，儘管英國變種病毒也有N501Y突變，但與南非發現的病毒是不同變種，早在11月16日之後的一週內，新變種病毒在很大程度上已取代了在東開普省、西開普省和夸祖魯-納塔爾省傳播的其他武肺病毒。

初步研究表明，「501Y.V2」與更高的病毒載量有關，可能會增加傳染性，但尚無證據表明其會引起更嚴重的疾病，尚須進一步調查，以了解該變種對病毒傳播、診斷、疫苗等方面的影響，截至12月30日，南非以外已有4個國家出現該變種病毒。

WHO表示，受變種病毒影響的國家正在展開流行病學和病毒學調查，以了解其流行程度，而隨著人與動物感染頻率的增加，病毒變異可能性也會上升；WHO示警，雖然初步評估顯示英國和南非發現的變種病毒不會增加疾病嚴重性，但其會導致更高的發病率，帶來更多住院及死亡病例，所以需要採取更嚴格的公共衛生措施來控制變種病毒傳播。

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